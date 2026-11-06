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Nicola Porcella DEJA EN SHOCK A TODOS al aceptar inyección para prevenir el VIH: "Vives una vida muy..."

Nicola Porcella se aplica una inyección de PrEP en vivo para prevenir el VIH, generando un aluvión de opiniones en redes. Uno de sus compañeros alude a su estilo de vida.

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    Nicola Porcella sorprendió a todos en pleno programa en vivo. Foto: Composición LR/Captura/'X'
    Nicola Porcella DEJA EN SHOCK A TODOS al aceptar inyección para prevenir el VIH: "Vives una vida muy..."

    Nicola Porcella, conocido presentador peruano, sorprendió a la audiencia al someterse públicamente a una inyección de PrEP (profilaxis preexposición) para prevenir el VIH durante una emisión en vivo del popular programa mexicano 'Hoy'. Este evento, ocurrido el 6 de noviembre, fue posteriormente compartido en las redes sociales del show.

    La escena no pasó inadvertida en el set, sobre todo tras un comentario de Raúl 'El Negro' Araiza, quien aprovechó el momento para bromear con el también exintegrante de La casa de los famosos México, lo que provocó risas y diversos comentarios en internet sobre la relevancia de discutir métodos de prevención del VIH.

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    Nicola Porcella se aplica PrEP en el programa para prevenir el VIH

    El peculiar momento ocurrió cuando Nicola Porcella se ofreció a recibir ante cámaras una inyección preventiva contra el VIH. Acostado y bajo la supervisión de un profesional de salud, el conductor fue inyectado mientras el estudio observaba atentamente.

    La transmisión, compartida rápidamente en redes, no solo captó la atención del público, sino que también destacó por el comentario de Raúl 'El Negro' Araiza, quien comentó con humor sobre el estilo de vida de su compañero.

    "Estarás bien porque llevas una vida muy disipada", bromeó Araiza, causando risas en el estudio.

    Este comentario, junto a la aplicación, enfatizó la importancia de conocer y hablar sobre las opciones para prevenir el VIH.

    Reacciones divididas tras la aplicación del PrEP a Porcella

    La decisión de Nicola Porcella de aplicar la inyección de PrEP no respondía a un diagnóstico de VIH ni a problemas de salud confirmados. Según se mostró, fue una medida preventiva que causó sorpresa en algunos espectadores, quienes desconocían esta práctica.

    Ante la difusión de las imágenes, usuarios en redes sociales discutieron la administración del método, mientras que otros elogiaron la contribución de Porcella a la visibilidad de la prevención del VIH.

    Durante el programa, un especialista aclaró que esta medida preventiva está disponible para hombres, mujeres, adolescentes y adultos, sin limitación por orientación sexual, identidad de género o estado civil, siempre bajo los criterios médicos adecuados.

    "Es una opción cien por ciento efectiva para prevenir la transmisión del VIH y es apta para personas sexualmente activas de cualquier género o estado civil", explicó el experto.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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