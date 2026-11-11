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¡Ni los lujos borran el pasado! Pamela López explota contra Cueva y Pamela Franco

Tras la llamativa exhibición de relojes Cartier valorizados en S/640 mil y las constantes muestras de amor de la pareja, la aún esposa del futbolista respondió en redes sociales advirtiendo que no se puede construir felicidad sobre las lágrimas de un hogar destruido.

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    Pamela López
    ¡Ni los lujos borran el pasado! Pamela López explota contra Cueva y Pamela Franco

    El espectáculo local vuelve a generar atención tras el ostentoso despliegue de Christian Cueva en redes sociales. El futbolista decidió hacer un ostentoso despliegue y presumir exclusivos relojes de la marca Cartier, valorizados en más de 640 mil soles, mientras se mostraba mostrando su amor junto a Pamela Franco. Sin embargo, el alarde de joyas y el romance que intentan proyectar duró poco antes de chocar de frente contra la furiosa respuesta de su aún esposa, Pamela López, quien no tardó en responder para cuestionar la supuesta felicidad de la pareja con un mensaje en redes sociales.

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    "La traición se paga": el demoledor dardo sobre el karma y la falta de paz

    Lejos de quedarse callada o guardar su molestia en privado, Pamela López utilizó sus historias de Instagram para lanzar una serie de reflexiones críticas dirigidas de forma directa a la conciencia de su expareja y la cantante de cumbia. En su mensaje, advirtió que no es posible construir una alegría verdadera sobre las lágrimas de un hogar destruido y aseguró que quien se prestó para romper una familia jamás encontrará paz. Sentenció además que, aunque intenten deslumbrar con sonrisas, viajes y momentos lujosos, una relación nacida de la mentira y la traición tarde o temprano termina pagando las consecuencias de lo que sembró, dejando en claro que ningún reloj de 640.000 soles podrá comprar la tranquilidad que perdieron en el camino.

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    Este nuevo episodio suma más leña a la disputa mediática y legal que enfrenta a la expareja. Mientras Pamela López ya ha anunciado que tomará medidas legales contra el popular 'Aladino' por sus recientes declaraciones sobre los acuerdos económicos familiares, queda en evidencia que las heridas del pasado siguen lejos de cicatrizar y que cualquier gesto de ostentación por parte de la pareja será respondido con nuevos cuestionamientos en las redes.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡Ni los lujos borran el pasado! Pamela López explota contra Cueva y Pamela Franco
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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