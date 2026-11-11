Papa León XIV en Perú: conoce el recorrido del papamóvil y las avenidas por donde pasará

Papa León XIV llega al Perú este 11 de noviembre. Conoce las avenidas de Lima por donde pasará el papamóvil y sus recorridos por Lambayeque, Cusco y Pucallpa.

¡Todo listo para recibir al papa León XIV! La organización de su visita al Perú confirmó las calles y avenidas por donde se desplazará el pontífice a bordo del papamóvil, permitiendo que miles de fieles puedan observarlo durante su recorrido por la capital.

El santo padre aterrizará este miércoles 11 de noviembre, aproximadamente a las 5.30 p. m., en el Grupo Aéreo N.º 8 del Callao. Posteriormente, se trasladará al Centro de Lima para participar en actividades oficiales y reunirse con la presidenta Keiko Fujimori en Palacio de Gobierno.

¿Por qué avenidas pasará el papa León XIV este miércoles 11 de noviembre?

Durante su primera jornada, el pontífice saldrá del Callao en un vehículo cerrado y se dirigirá hacia Lima por las avenidas Faucett, La Marina y Brasil.

Al llegar a la basílica María Auxiliadora, ubicada en Breña, cambiará de vehículo para abordar el papamóvil y continuar su recorrido hacia Palacio de Gobierno.

Estas son las principales vías previstas para el trayecto en papamóvil:

Avenida Bolivia.

Avenida Garcilaso de la Vega.

Avenida Nicolás de Piérola.

Jirón Conde de Superunda.

El recorrido permitirá que los ciudadanos puedan observar al papa durante su desplazamiento por el Centro de Lima.

Conoce la ruta del papamóvil en Perú.

¿Cuál será la ruta del papamóvil el jueves 12 de noviembre?

Al día siguiente, León XIV partirá desde la Nunciatura Apostólica, en Jesús María, rumbo al Centro Cívico, donde subirá nuevamente al papamóvil.

Desde ese punto recorrerá las avenidas Garcilaso de la Vega y Tacna, además del jirón Conde de Superunda, hasta llegar a la Plaza de Armas.

Uno de los momentos más esperados será su visita al Monasterio de Las Nazarenas, donde realizará una oración ante la imagen del Señor de los Milagros.

Posteriormente, participará en actividades religiosas y encuentros con representantes de la Iglesia peruana.

El papa León XIV recorriendo las calles en papamóvil.

¿Dónde más utilizará el papamóvil durante su visita al Perú?

El recorrido del papa León XIV también incluirá otras regiones del país.

En Lambayeque, los días 13 y 14 de noviembre, utilizará el papamóvil para ingresar a las Pampas de Pimentel, donde celebrará una misa multitudinaria.

El domingo 15 llegará a Cusco, donde recorrerá aproximadamente ocho kilómetros desde el aeropuerto Alejandro Velasco Astete hasta Sacsayhuamán, pasando por la avenida El Sol.

Finalmente, durante la tarde de ese mismo día, visitará Pucallpa, donde está previsto que se traslade en el papamóvil desde la Plaza de Armas hasta la Videnita para presidir una celebración religiosa.