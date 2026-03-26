El tercer debate presidencial de cara a las Elecciones 2026 no solo dejó propuestas sobre seguridad ciudadana. Entre intercambios técnicos y cuestionamientos políticos, dos términos captaron la atención en redes: ‘ghosting’ y ‘papear’, expresiones que los propios candidatos utilizaron y que rápidamente se volvieron tendencia.

El momento se dio durante el bloque de seguridad, cuando Keiko Fujimori intervino para presentar su diagnóstico sobre la crisis delictiva en el país. La lideresa de Fuerza Popular inició con una declaración firme: “Hoy nuestro país vive al revés. Los ciudadanos de bien con miedo en sus casas, tras las rejas y los delincuentes en las calles, bien, gracias. Nuestro país no aguanta más improvisación”. Con ese enfoque, intentó posicionar a su agrupación como una alternativa con “experiencia” y “equipo” para enfrentar la inseguridad.

No obstante, el debate cambió de tono cuando fue consultada por las modificaciones promovidas por su bancada en la ley de colaboración eficaz. Frente a ello, respondió: “Esa ley lo que buscó es acortar los plazos para evitar, entiendo yo, que vuelva a suceder lo que sucedió con un señor que quería ser colaborador eficaz y que terminó asesinado”. Lejos de zanjar el tema, su respuesta abrió espacio para nuevas críticas de sus rivales.

¿Qué dijo Keiko Fujimori sobre el ‘ghosting’ y qué respondió Mesías Guevara?

En ese contexto, el candidato Mesías Guevara trajo a colación los cuestionamientos judiciales que han acompañado a Fujimori durante años. En lugar de confrontar directamente, la candidata sorprendió al usar una expresión popular en redes sociales: “Son muchos años de insultos. La verdad que me sorprende que no tenga algo nuevo. Y como me dirían los jóvenes, a usted le voy a hacer ghosting”.

La réplica fue inmediata. Guevara tomó el mismo lenguaje digital y respondió con otra frase viral: “Ella me dice que me va a ghostear, yo la voy a papear”. Así, el intercambio trascendió lo político y se convirtió en uno de los momentos más comentados en internet.

¿Qué es ‘ghosting’ y ‘papear’?

La escena generó reacciones tanto en el estudio como en redes sociales. En términos sencillos, hacer ghosting implica ignorar completamente a alguien, como si desapareciera. Proviene del inglés “ghost” (fantasma) y se usa cuando una persona corta la comunicación sin dar explicaciones. En el contexto del debate, Fujimori quiso decir —de forma simple—: “no te voy a responder más”.