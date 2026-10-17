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    María Pía Copello 'ENFURECE' con conductora por llamar "COLÁGENO" a su hijo Samuel: "¡¿Qué te pasa?! Realmente INDIGNADA"

    María Pía Copello reaccionó al escuchar cómo una reportera se refirió a su hijo mayor, Samuel Dyer Jr., durante una entrevista. La exconductora infantil expresó su incomodidad luego de que la periodista lo llamara "colágeno", una expresión que suele utilizarse para aludir a una persona más joven en un contexto sentimental. Además, dejó en evidencia que todavía ve a su engreído como su pequeño bebé, pese a que algunos la llaman "suegra del Perú". "Estoy acá con el colágeno del rally", dijo la reportera. Ante este comentario, María Pía no ocultó su sorpresa y le reclamó por utilizar ese término para hablar de su hijo."¿Colágeno del rally? ¡¿Qué te pasa Daniela por favor?! Mi hijito es un bebé todavía, me acuerdo cuando estaba en mis brazos, para mí tiene mesesitos todavía, nada de colágeno", reclamó.

    sabado 17 de octubre del 2026
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    María Pía Copello 'ENFURECE' con conductora por llamar "COLÁGENO" a su hijo Samuel: "¡¿Qué te pasa?! Realmente INDIGNADA"

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