Samantha Batallanos desestima vínculo entre su ex y Suheyn Cipriani: “Será un capítulo más”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Samantha Batallanos sorprendió al pronunciarse sobre la relación entre Suheyn Cipriani y el empresario Luis Zapata, su expareja. La modelo fue consultada por el nuevo romance y no dudó en recordar el vínculo cercano que aún mantiene con él.
Samantha comenta el romance de Suheyn y Luis Zapata
Batallanos señaló que toda relación necesita tiempo para consolidarse, aunque dejó entrever que el empresario suele iniciar romances con frecuencia.
“Una pareja se tiene que conocer poco a poco y ya después darse más cosas y de repente sí funciona y si no, pues va a ser un capítulo más de la vida de Luis, ¿no?”, comentó.
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La modelo también aseguró que, pese al fin de su relación, Luis Zapata nunca dejó de formar parte de su vida.
“Bueno, la verdad es que terminamos muy bien. De hecho, ni siquiera siento que alguna vez terminamos, o sea, siempre hemos estado juntos, siempre. Nunca ha habido un periodo donde yo diga: ‘¿Qué será de Luis?’. O sea, siempre lo he tenido en mi vida”, manifestó.
Samantha lanzó un fuerte comentario
Samantha fue más allá y aseguró que ocupa un lugar especial en la vida del empresario, pese a sus nuevas relaciones.
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“A pesar de que él ha estado tipo con todas las chicas con las que he estado, porque Luis tiene una variedad increíble de tener mujeres, yo siempre digo: ‘Oye, ya, por favor, ya’. Hoy una, mañana otra, pasa otra. Es así, Luis. Luis es así. Ya no sé si cambiará, la verdad. Pero, pero nada, yo lo adoro, lo amo”, expresó.
Finalmente, dejó una frase que no pasó desapercibida: “No, definitivamente yo soy el amor de su vida. O sea, de hecho, es la persona con la que mejor me he llevado después de terminar. Y yo lo respeto mucho, lo quiero mucho y, como te digo, siempre voy a velar por su felicidad y no creo que eso sea molestia para ella, o sea, todo lo contrario”, reveló.