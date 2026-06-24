Samantha Batallanos desestima vínculo entre su ex y Suheyn Cipriani: “Será un capítulo más”

Samantha Batallanos habló sobre el romance de Suheyn Cipriani y Luis Zapata , y sorprendió al asegurar que ella es 'el amor de su vida'.

Samantha Batallanos sorprendió al pronunciarse sobre la relación entre Suheyn Cipriani y el empresario Luis Zapata, su expareja. La modelo fue consultada por el nuevo romance y no dudó en recordar el vínculo cercano que aún mantiene con él.

Samantha comenta el romance de Suheyn y Luis Zapata

Batallanos señaló que toda relación necesita tiempo para consolidarse, aunque dejó entrever que el empresario suele iniciar romances con frecuencia.

“Una pareja se tiene que conocer poco a poco y ya después darse más cosas y de repente sí funciona y si no, pues va a ser un capítulo más de la vida de Luis, ¿no?”, comentó.

La modelo también aseguró que, pese al fin de su relación, Luis Zapata nunca dejó de formar parte de su vida.

“Bueno, la verdad es que terminamos muy bien. De hecho, ni siquiera siento que alguna vez terminamos, o sea, siempre hemos estado juntos, siempre. Nunca ha habido un periodo donde yo diga: ‘¿Qué será de Luis?’. O sea, siempre lo he tenido en mi vida”, manifestó.

Samantha lanzó un fuerte comentario

Samantha fue más allá y aseguró que ocupa un lugar especial en la vida del empresario, pese a sus nuevas relaciones.

“A pesar de que él ha estado tipo con todas las chicas con las que he estado, porque Luis tiene una variedad increíble de tener mujeres, yo siempre digo: ‘Oye, ya, por favor, ya’. Hoy una, mañana otra, pasa otra. Es así, Luis. Luis es así. Ya no sé si cambiará, la verdad. Pero, pero nada, yo lo adoro, lo amo”, expresó.