Así es el penthouse de Samantha Batallanos por el que paga alrededor de S/12.000 mensual: “Lo pagó yo”

Samantha Batallanos dejó boquiabiertos a sus seguidores al revelar que ahora vive en un lujoso penthouse en pleno Golf de San Isidro, un inmueble cuyo mantenimiento mensual alcanza el monto del sueldo mínimo del 2025.

Samantha Batallanos volvió al centro de la conversación pública tras revelar en redes sociales el fastuoso espacio donde vive actualmente: un penthouse en el Golf de San Isidro, una de las zonas más costosas de Lima. Según un reporte emitido por ‘Magaly TV, la firme’, la modelo se mudó recientemente a este departamento cuyo alquiler mensual supera los S/ 11.000, cifra que inmediatamente despertó la curiosidad del público y generó comentarios sobre su alto nivel de vida.

El informe televisivo mostró cada rincón de la propiedad: ambientes amplios, ventanales con vista directa al Golf y una iluminación privilegiada que caracteriza a los departamentos del último piso.

Incluso la propia Magaly Medina se mostró incrédula y lanzó una pregunta directa que encendió el debate: "Cuéntanos la verdad", dijo al referirse al alto costo del inmueble, recordando que comprar un departamento en esa zona puede superar fácilmente el medio millón de dólares.

La modelo defiende su independencia económica

El penthouse no solo implica una renta elevada: el costo de mantenimiento bordea los S/ 1.000 mensuales, una cifra que refuerza el perfil de sus exclusivos residentes. Entre ellos figuran personajes públicos como Rafael Fernández, Óscar del Portal y Phillip Butters.

Lejos de esquivar la atención, Batallanos sostuvo con firmeza que sostiene sus gastos sin ayuda de nadie. "Yo gasto bastante mensualmente, pero me lo costeo yo", aseguró ante cámaras, subrayando su independencia financiera.

Sin embargo, sus declaraciones reactivaron la conversación en redes sociales, especialmente después de que la modelo comentara que Álvaro Rod, su expareja, “no quiso comprarle un shampoo valorizado en S/ 500”, detalle que generó reacciones divididas y memes en múltiples plataformas.