Temblor en Perú hoy, martes 2 de diciembre de 2025: horario y epicentro del último sismo, según el IGP

Así es el penthouse de Samantha Batallanos por el que paga alrededor de S/12.000 mensual: “Lo pagó yo”

Samantha Batallanos dejó boquiabiertos a sus seguidores al revelar que ahora vive en un lujoso penthouse en pleno Golf de San Isidro, un inmueble cuyo mantenimiento mensual alcanza el monto del sueldo mínimo del 2025.

    Samantha Batallanos mostró como es su hogar. | Composición Wapa
    Samantha Batallanos volvió al centro de la conversación pública tras revelar en redes sociales el fastuoso espacio donde vive actualmente: un penthouse en el Golf de San Isidro, una de las zonas más costosas de Lima. Según un reporte emitido por ‘Magaly TV, la firme’, la modelo se mudó recientemente a este departamento cuyo alquiler mensual supera los S/ 11.000, cifra que inmediatamente despertó la curiosidad del público y generó comentarios sobre su alto nivel de vida.

    El informe televisivo mostró cada rincón de la propiedad: ambientes amplios, ventanales con vista directa al Golf y una iluminación privilegiada que caracteriza a los departamentos del último piso.

    Incluso la propia Magaly Medina se mostró incrédula y lanzó una pregunta directa que encendió el debate: "Cuéntanos la verdad", dijo al referirse al alto costo del inmueble, recordando que comprar un departamento en esa zona puede superar fácilmente el medio millón de dólares.

    La modelo defiende su independencia económica

    El penthouse no solo implica una renta elevada: el costo de mantenimiento bordea los S/ 1.000 mensuales, una cifra que refuerza el perfil de sus exclusivos residentes. Entre ellos figuran personajes públicos como Rafael Fernández, Óscar del Portal y Phillip Butters.

    Lejos de esquivar la atención, Batallanos sostuvo con firmeza que sostiene sus gastos sin ayuda de nadie. "Yo gasto bastante mensualmente, pero me lo costeo yo", aseguró ante cámaras, subrayando su independencia financiera.

    Sin embargo, sus declaraciones reactivaron la conversación en redes sociales, especialmente después de que la modelo comentara que Álvaro Rod, su expareja, “no quiso comprarle un shampoo valorizado en S/ 500”, detalle que generó reacciones divididas y memes en múltiples plataformas.

    Para cerrar el informe, Magaly dejó una frase que volvió a elevar la polémica: "Ella siempre ha vivido en súper departamentos. Tienes que ganar cuánto para darte ese estilo de vida", insinuando dudas sobre la capacidad económica de la modelo y abriendo nuevamente el debate en la farándula local.

    SOBRE EL AUTOR:
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

