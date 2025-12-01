Wapa.pe
ES OFICIAL | Doble pensión en diciembre para algunos jubilados de la ONP: Conoce quiénes accederán

Samantha Batallanos se suelta y le lanza su 'maicito' al presidente José Jerí: "Lindo, me encanta"

Samantha Batallanos elogió al mandatario, afirmando que le llama la atención por ser un presidente joven. Su sinceridad generó curiosidad al hablar de su posible atracción.

    Samantha Batallanos elogia a José Jerí | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram
    Samantha Batallanos vuelve a colocarse en el centro de la conversación mediática luego de una entrevista en la que dejó abierta su opinión sobre el presidente José Jerí. La modelo, conocida por sus declaraciones directas, no pasó desapercibida al reaccionar ante preguntas sobre el nuevo mandatario. Sus respuestas generaron curiosidad por el tipo de interés que tendría hacia él.

    Samantha Batallanos elogia al presidente José Jerí

    Samantha Batallanos volvió a dar qué hablar tras una conversación con Samuel Suárez, donde dejó ver que el nuevo presidente, José Jerí, no le resulta indiferente. Todo empezó cuando el creador de ‘Instarándula’ le lanzó una pregunta directa: “¿Qué te parece?”. Ella no dudó ni un segundo antes de responder: “Lindo, también me encanta”.

    Suárez quiso ir más allá y buscó entender qué era exactamente lo que le llamaba la atención del mandatario. La modelo fue completamente transparente al responder la repregunta “¿Qué te llama la atención?”. Entre risas, dejó claro cuál era el verdadero motivo: “Que es presidente, pues. Qué más. Si no fuera presidente, no lo hubiera visto nunca creo. Obvio. Es presidente joven”.

    La integrante de ‘El Reventonazo’ continuó con la misma sinceridad cuando el periodista le planteó un escenario hipotético: ¿tendría alguna oportunidad José Jerí si la buscara al terminar su mandato? La respuesta fue igual de contundente. “No, ya no. El chiste es ahorita. Ya para qué cuando no sea presidente”, señaló, reafirmando que su interés solo existe en el contexto actual.

    ¿Qué reveló Samantha Batallanos sobre su relación con Álvaro Rod?

    Samantha Batallanos volvió a generar titulares tras compartir una anécdota inesperada sobre su expareja, Álvaro Rod, durante su participación en 'El Reventonazo'. La modelo relató que una simple solicitud terminó en un momento emocional para el cantante, quien, según contó, no pudo costear el producto que ella le pidió y terminó quebrándose.

    La influencer recordó que todo ocurrió cuando le pidió un shampoo de alto costo y notó una reacción inusual en el artista. “Le decía por qué lloras. Luego me di cuenta que él no se sentía con la capacidad económica de estar conmigo, qué habrá sentido. Tiene mucha inseguridad, no sé”, comentó al explicar aquel episodio.

    Batallanos también dejó claro que su intención no era exigir regalos costosos, sino expresar sus gustos. Aun así, añadió que su expareja habría tenido dificultades para manejar la situación. “Creo que le falta madurar como hombre”, señaló cuando fue consultada sobre el voucher que Rod mostró a la prensa.

    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

