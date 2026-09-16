¿REGRESA A ‘COMBATE’? María Pía Copello podría ser convocada para el retorno del reality por ATV: esto dijo Marisol Crousillat

Marisol Crousillat dejó abierta la posibilidad de convocar a María Pía Copello para el regreso de 'Combate' , mientras Arturo Chumbe recordó una anécdota con Timoteo.

La productora del proyecto dejó abierta la posibilidad de convocar a la experimentada conductora. | Composición Wapa

La productora del proyecto dejó abierta la posibilidad de convocar a la experimentada conductora. | Composición Wapa

El regreso de 'Combate'empieza a generar expectativa y uno de los nombres que podría volver a vincularse con el reality es el de María Pía Copello. Marisol Crousillat, productora del proyecto, dejó abierta la posibilidad de convocarla para esta nueva etapa en ATV.

Durante una conversación con la conductora, Crousillat explicó que viene evaluando principalmente a figuras que tuvieron una relación directa con el programa, aunque aseguró que todavía no existe una lista definitiva.

María Pía Copello podría recibir una llamada de 'Combate'

La productora fue consultada sobre la posibilidad de incorporar a Copello y evitó cerrar la puerta.

"La verdad es que estoy convocando a las personas que han tenido un vínculo directo con 'Combate', pero no cierro las puertas a nadie, así que podrías recibir esa llamada", dijo Crousillat a Pía.

Por ahora, tampoco existen participantes oficialmente confirmados para el retorno del reality, por lo que aún se desconoce cómo estará conformado el nuevo elenco.

Crousillat también manifestó que no descarta que 'Combate' vuelva a emitirse en un horario que lo enfrente directamente con 'Esto es guerra', reviviendo una de las competencias televisivas más recordadas entre realities peruanos.

Arturo Chumbe recuerda su etapa con María Pía y Timoteo

Mientras el nombre de María Pía vuelve a relacionarse con la televisión de entretenimiento, Arturo Chumbe recordó una anécdota poco conocida de su paso por 'María Pía y Timoteo'.

En entrevista con Andrea Llosa, el coreógrafo contó que en algunas ocasiones tuvo que ponerse el disfraz de Timoteo para participar en las coreografías junto a Copello.

Según su versión, esta situación se produjo debido a las diferencias que existían entre María Pía y Ricardo Bonilla, actor que daba vida al popular dragón.

"María Pía ya contó que en verdad se detestaban", afirmó Chumbe.