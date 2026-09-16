¡DIRECTA Y SIN FILTRO! Novia de Claudio Pizarro reacciona a quienes aseguran que es mantenida y responde con contundente frase: “Tu banco...”

Helen Valleau publicó un video con Claudio Pizarro y respondió de forma tajante a usuarios que insinuaron que depende económicamente del exfutbolista.

Actual pareja de Claudio Pizarro no se quedó callada y respondió a las críticas.

Actual pareja de Claudio Pizarro no se quedó callada y respondió a las críticas.

Helen Valleau volvió a llamar la atención en redes sociales luego de compartir un video junto a Claudio Pizarro. La influencer mostró al exfutbolista en una faceta relajada y familiar, pero la publicación también generó comentarios sobre la dinámica económica de la pareja.

Ante algunas insinuaciones de usuarios, Valleau decidió responder y dejó claro que cuenta con sus propios ingresos.

Helen Valleau muestra una faceta más divertida de Claudio Pizarro

En el video, Claudio Pizarro aparece bailando mientras Helen enumera, en tono romántico y divertido, algunas de las cosas que él representa en su vida.

"Mi guardaespaldas, mi goople maps, mi masajista, mi chef, mi entrenador", escribió Helen Valleau junto al clip.

La publicación generó múltiples reacciones y varios seguidores destacaron la cercanía entre ambos y el aspecto del exdelantero peruano.

La novia del 'Bombardero de los Andes' responde a comentarios sobre su economía

Entre los mensajes también aparecieron cuestionamientos sobre una supuesta dependencia económica hacia Pizarro.“Tu banco, tu tarjeta de crédito”, escribió un usuario.

Novia de Pizarro respondió con gracia a los comentarios malintencionados.

Valleau respondió de inmediato: “Incorrecto, yo tengo un trabajo”. Otro comentario insistió con la misma idea al escribir “Tu billetera”, a lo que la influencer contestó: “Tengo un padre árabe; es imposible que permitiera que otro hombre se hiciera cargo de las finanzas”.

Con estas respuestas, Helen dejó claro que no depende económicamente del exfutbolista y que mantiene sus propios ingresos.

Seguidores elogian a Claudio Pizarro

Más allá de las críticas, la publicación también reunió comentarios positivos hacia el exjugador.

“Pizarro en su segunda juventud”, “Mi amor de platónico, forrada mis cuadernos con recortes de periódico de Claudio”, “Que churro es Pizarro, hasta ahora el más guapo y se viste divino” y “Ese guapote” fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios.