ES OFICIAL | Corte de luz del 15 al 18 de enero por hasta 8 horas: ¿tu zona se verá afectada?

Claudio Pizarro celebra bautizo íntimo en Lima y deja entrever matrimonio

Claudio Pizarro y Hellen Ballón bautizaron a su bebé en una íntima ceremonia en Jesús María. El exfutbolista respondió brevemente a la prensa tras el evento.

    El exfutbolista Claudio Pizarro atraviesa una etapa especialmente emotiva en su vida personal. El último jueves 8 de enero, el histórico ‘Bombardero de los Andes’ y su pareja, Hellen Ballón, protagonizaron un momento íntimo y familiar al bautizar a su bebé en una iglesia ubicada en el distrito de Jesús María, en Lima.

    La ceremonia se realizó con total discreción y contó únicamente con la presencia de familiares y personas muy cercanas a la pareja. Aun así, las cámaras de Amor y Fuego lograron registrar algunos pasajes del evento, entre ellos la llegada de los padres del exseleccionado nacional y el ingreso del propio Pizarro, quien descendió de una camioneta negra para ayudar a su pareja, que llevaba en brazos a la pequeña.

    El emotivo bautizo de la hija de Claudio Pizarro

    Durante la ceremonia, la bebé lució un clásico ropón blanco, mientras Claudio Pizarro se mostró visiblemente emocionado y sonriente en todo momento. Las imágenes difundidas reflejaron una escena cargada de ternura, marcando un nuevo capítulo en la vida del exdelantero, ahora enfocado en su rol como padre.

    La atmósfera fue reservada y lejos de grandes exposiciones mediáticas, lo que reforzó la intención de la pareja de vivir este momento desde lo más íntimo. A pesar de ello, el bautizo no pasó desapercibido y rápidamente generó comentarios en el mundo del espectáculo y el deporte.

    Claudio Pizarro responde brevemente a la prensa

    A la salida de la iglesia, un reportero del programa Amor y Fuego abordó al exfutbolista para consultarle sobre esta nueva etapa en su vida. En un inicio, Pizarro intentó identificar al medio que buscaba sus declaraciones. Sin embargo, ante la insistencia, respondió de forma escueta y sin incomodarse.

    “La calle es pública”, fue la única frase que dijo Claudio Pizarro, evitando profundizar sobre su faceta como padre o sobre un posible matrimonio con Hellen Ballón, su actual pareja.

    La joven, quien es profesora de yoga y dicta clases en una escuela de Miraflores, mantiene un perfil bajo y ha pasado gran parte de su vida en Palm Beach, Florida. Pese a la diferencia de edad de diez años con el exjugador, ambos se muestran consolidados y enfocados en su familia.

