Helen Ballón revela la faceta familiar de Claudio Pizarro tras el nacimiento de su hija. Las publicaciones en TikTok muestran momentos íntimos del exfutbolista.

Helen Ballón ha comenzado a mostrar una nueva faceta de Claudio Pizarro, centrada en la vida familiar que ambos construyen en Alemania tras el nacimiento de su hija. La instructora de yoga, antes reservada en redes, ahora comparte momentos íntimos del exfutbolista con la pequeña. Sus publicaciones en TikTok han captado la atención del público, que sigue de cerca esta etapa. Las imágenes revelan a un Pizarro entregado y conectado con su paternidad.

Helen Ballón comparte la faceta más familiar de Claudio Pizarro

Helen Ballón y Claudio Pizarro atraviesan un momento especial marcado por la llegada de su pequeña hija. Tras confirmarse a inicios de noviembre que el exfutbolista nuevamente se convirtió en padre, su pareja ha comenzado a mostrar cómo viven esta etapa desde Alemania, país donde el ‘Bombardero de los Andes’ mantiene su residencia desde hace años.

Aunque en un principio la instructora de yoga compartía detalles únicamente en su cuenta privada de Instagram, ahora ha decidido hacerlo de manera pública a través de TikTok, donde sus seguidores celebran cada una de sus publicaciones.

"Lo manifesté con tanta fuerza que tengo un bebé con un hombre con Venus en Escorpio", escribió Helen Ballón en su reciente video, utilizando la astrología para describir la intensidad y profundidad emocional que ve reflejada en su relación.

En el clip, Helen difundió imágenes inéditas de Claudio Pizarro junto a su hija, mostrando gestos de cariño que revelan cómo el exdelantero vive esta nueva etapa de paternidad con dedicación y ternura, reafirmando su rol familiar a sus 47 años.

¿Quién es Helen Ballón, la nueva pareja de Claudio Pizarro y madre de su hija menor?

El nombre de Helen Ballón comenzó a cobrar protagonismo en la prensa de espectáculos luego de que Magaly Medina revelara detalles sobre su relación con Claudio Pizarro. Aunque mantiene un perfil bajo, su vínculo con el exfutbolista despertó gran interés por la forma reservada y serena en la que ha manejado su vida personal.

Helen nació en Perú y pasó varios años viviendo en Palm Beach, Florida. Hoy radica en Múnich junto a Pizarro y su hija Amara, de siete meses. Su mundo está relacionado con el bienestar y el arte; y, según contó Magaly Medina, cuando visita Lima dicta clases de yoga en Miraflores. Fuera de ese entorno, prefiere mantenerse alejada del protagonismo mediático.

En redes sociales, Helen suele compartir mensajes y fotografías centradas en la maternidad, el equilibrio emocional y la espiritualidad, evidenciando una personalidad introspectiva y tranquila.

Las señales del romance entre Helen y Claudio Pizarro comenzaron a hacerse visibles a inicios de 2024, cuando ambos aparecieron juntos en distintos eventos sociales. Una de las imágenes que más dio qué hablar fue su asistencia a una boda en Italia el 20 de abril, donde ella fue dama de honor y el exdelantero se mostró especialmente cercano. Con el paso de los meses, la interacción entre ambos en redes sociales reforzó la idea de una relación ya establecida.