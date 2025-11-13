La novia del futbolista grabó el momento y lo compartió en redes sociales, generando gran impacto entre los aficionados y medios internacionales.

Un nuevo escándalo sacude el mundo del deporte. Un reconocido futbolista fue sorprendido por su pareja en una situación comprometedora que confirmaría una infidelidad. La mujer no dudó en grabar el momento y el video rápidamente se difundió en redes sociales, generando una ola de reacciones entre los fanáticos y medios internacionales.

Escándalo amoroso sacude a futbolista de esta selección

La vida privada del futbolista de la selección de Camerún Nicolás Moumi Ngamaleu se ha convertido en el centro de la polémica, luego de que su novia, la influencer Nikki Seey, lo descubriera en una presunta infidelidad y decidiera hacerlo público en redes sociales.

De acuerdo con diversos reportes, la creadora de contenido ya sospechaba del comportamiento del jugador y encontró mensajes comprometidos con otras mujeres. Esto la llevó a exponer la situación en su canal de Telegram, lo que habría generado una fuerte discusión entre ambos.

La situación escaló cuando, tras ser echada del departamento que compartían, Nikki regresó al día siguiente acompañada de una amiga. Al no poder ingresar, llamó a la Policía para acceder al lugar y allí, según su testimonio, halló a una mujer escondida dentro de un armario.

El tenso momento fue grabado y rápidamente se viralizó mostrando al futbolista discutiendo con los agentes mientras la influencer recogía sus pertenencias. Posteriormente, Nikki presentó una denuncia ante las autoridades, cerrando así un episodio que ha causado gran revuelo entre los seguidores del deporte.

La mujer detrás del escándalo: revelan quién estaba con Moumi Ngamaleu

Tras la filtración del video que mostró al futbolista Nicolás Moumi Ngamaleu en una presunta situación de infidelidad, se reveló la identidad de la mujer que se encontraba con él. Se trata de Ekaterina, una entrenadora física rusa que decidió romper el silencio luego de que su nombre comenzara a circular en redes sociales.

La joven se pronunció públicamente para negar cualquier vínculo amoroso con el jugador del Dinamo de Moscú. “Mi vínculo con este hombre es solo amistoso. No existe atracción ni nada íntimo”, aseguró a través de sus redes.