Helen Ballón: Conoce a la nueva pareja de Claudio Pizarro y madre de su bebé de siete meses

A sus 47 años, Claudio Pizarro disfruta una nueva etapa de su vida, alejado del fútbol y junto a su pareja, una peruana apasionada por el arte y el yoga.

A los 47 años, Claudio Pizarro vuelve a captar la atención del público, aunque esta vez no por un logro deportivo, sino por un giro significativo en su vida personal. El exdelantero del Bayern Múnich y de la selección peruana se ha convertido nuevamente en padre, tras más de veinte años desde el nacimiento de su último hijo.

La noticia ha generado sorpresa entre sus seguidores, especialmente porque el ‘Bombardero de los Andes’ atraviesa esta etapa junto a una mujer que le ha devuelto la serenidad y el amor: Helen Ballón, una peruana diez años menor que él y madre de su bebé de siete meses.

¿Quién es Helen Ballón?

Alejado de los reflectores y con un estilo de vida tranquilo en Múnich, Alemania, el exfutbolista ha encontrado un nuevo balance. Su pareja, Helen, es una mujer peruana apasionada por el arte y el yoga. Vivió durante varios años en Palm Beach, Florida, antes de establecerse en Europa. Según el programa Magaly TV La Firme, imparte clases de yoga en una escuela de Miraflores cuando visita el país, manteniendo así su vínculo con el Perú a pesar de residir en el extranjero.

Los primeros indicios del romance entre Pizarro y Helen surgieron a inicios de 2024, cuando comenzaron a ser vistos juntos en distintos eventos sociales. Uno de los episodios más comentados ocurrió el 20 de abril de ese año, cuando asistieron tomados de la mano a una boda en Italia, donde ella fue dama de honor. Desde entonces, las especulaciones sobre su relación se intensificaron. Las interacciones en redes sociales reforzaron los rumores: el exfutbolista solía darle “me gusta” a las publicaciones de Helen y demostrarle afecto en privado.

En septiembre de 2024, Helen publicó una ecografía en su cuenta de Instagram, confirmando su embarazo. En ese momento, muchos relacionaron la noticia con Pizarro, y poco después se confirmó que el ‘Bombardero’ sería padre nuevamente. Su hija, Amara, nació a inicios de 2025 y actualmente tiene siete meses. La alegría del exfutbolista se ha reflejado en gestos públicos, como el ramo de rosas que le obsequió a su pareja y a su hija, un detalle interpretado como símbolo de unión familiar.

Aunque Pizarro no ha ofrecido declaraciones sobre su nueva relación, personas cercanas aseguran que está completamente enamorado y centrado en su familia. La llegada de Amara representó para él un renacer emocional, tras un periodo reservado luego de su separación de Karla Salcedo, con quien compartió más de veinte años de matrimonio.

En 2022, el programa de Magaly Medina ya había informado sobre las dificultades en la relación de Claudio y Karla. Según la conductora, desde su aniversario número 22, celebrado en 2021, la pareja dejó de mostrarse junta públicamente. Los rumores aumentaron cuando ambos dejaron de seguirse en redes sociales y no compartieron las fiestas navideñas, algo que solían hacer en familia. Aunque ninguno confirmó oficialmente la ruptura, los indicios fueron evidentes.