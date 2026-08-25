¡NO LE CAUSÓ NINGUNA GRACIA! Magaly cuestiona la canción del 50/50 de María Pía y Mario Hart: “Solo le pareció chistoso a ellos”

Magaly Medina elogió cómo Mario Hart manejó su rompimiento con Korina Rivadeneira pero criticó la canción del 50/50 por considerarla fuera de lugar.

Magaly Medina y María Pía Copello tienen una amistad cercana, pero eso no impidió que la 'Urraca' criticara el pódcast de Copello por su manejo del conflicto entre Mario Hart y Korina Rivadeneira. Aunque reconoció al piloto por relatar su versión cuidando de no ofender a la madre de sus hijos, expresó que la canción sobre el 50-50 fue innecesaria.

“Me pareció que abordó el tema con calma, hablando con sinceridad. Percibí que su intención no era hablar mal de la madre de sus hijos a pesar de que él pudo haber reaccionado con enfado, considerando que ella lo dejó malparado tras ventilar sus diferencias en redes sociales”, comentó Medina sobre las palabras de Hart en 'Sin más que decirlo'.

Magaly Medina y su crítica a la canción de Mario Hart

La semana anterior, Magaly había criticado a Hart por dividir los gastos con Rivadeneira, pero tras escuchar su defensa, reconsideró su postura. “Él respondió sin involucrarse en un conflicto público. También recomendó que ella debería evitar exponerse demasiado, como sucedió al subir al escenario de Rawayana, para no generar malentendidos”, añadió.

No obstante, la intervención de Hart se vio deslucida por la canción que presentaron. “Toda la cortesía que él mostró se perdió. La canción fue innecesaria. Él podría haber concluido de manera digna, pero con esa tonada burlona de 50/50, creo que echó a perder todo lo que había hecho bien”, señaló.