En una entrevista con Magaly Medina, María Pía Copello se refirió por primera vez a las críticas que la llaman "lavandera". La empresaria responderá legalmente.

María Pía Copello decidió hablar públicamente después de semanas de ser relacionada con supuestas actividades ilegales. En el programa de su amiga Magaly Medina, 'La Urraca' le hizo la esperada pregunta: “¿Por qué crees que te llaman lavadora?”

La empresaria y esposa de Samuel Dyer Coriat se defendió firmemente y afirmó que ha comenzado procedimientos legales para abordar lo que considera difamaciones en su contra.

La entrevista de Magaly Medina con María Pía: el apodo de “lavandera” en discusión

El tema surgió cuando María Pía explicó que no permite que su hija use redes sociales para protegerla de la negatividad presente en esos espacios. Magaly expresó su apoyo y señaló que su amiga ha sido objeto de ataques constantes este año, algo que Pía confirmó: “Este 2026 ha sido muy difícil”.

A partir de ahí, 'La Urraca' sugirió que todo comenzó con el lanzamiento de su canal en YouTube, +QTV. Copello reconoció que sus propias bromas podrían haber alimentado las críticas, indicando también que la tensión entre el streaming y la televisión está aumentando.

Medina coincidió y observó que el streaming se asemeja a la televisión en sus peores momentos, donde las ofensas y difamaciones ocurren sin sanción. Ejemplificó con el calificativo de 'lavandera' que recibe Copello, quien admitió: “Me difaman cada día”.

Reacción de María Pía Copello ante el apodo de 'lavandera'

La pregunta directa se formuló entonces: ¿por qué la llamaban así? Pía respondió sin dudarlo: “Porque intentan vincularme a algo ilegal. Es sencillo”.

Magaly la defendió, asegurando que todo lo que posee su amiga es fruto de su esfuerzo. Aunque sugirió que los ataques podrían estar relacionados con su familia, Copello fue categórica y mencionó un incidente específico donde fue aludida sin bases, confirmando que ya tomó cartas legales en el asunto. “Comprendo la situación. Todo esto empezó con una portada que sin ningún fundamento habló de mí por una hora. Actualmente, estamos en un proceso legal y por ahí voy a manejarlo”, explicó.