Tula Rodríguez sorprende con inesperado mensaje para Gisela Valcárcel: “Que todo le vaya bien”

Tula Rodríguez mostró su gratitud hacia Gisela Valcárcel por no incluir en su libro a Javier Carmona , padre de su hija Valentina, deseándole éxito en su publicación.

Gisela presentará un nuevo libro donde habla de su vida amorosa, destacando sus relaciones como su matrimonio con Roberto Martínez, pero optó por no mencionar a Carmona. | Composición Wapa

Gisela presentará un nuevo libro donde habla de su vida amorosa, destacando sus relaciones como su matrimonio con Roberto Martínez, pero optó por no mencionar a Carmona. | Composición Wapa

Gisela Valcárcel ha dado de qué hablar al incluir detalles de su vida sentimental en su reciente libro, como su relación con Roberto Martínez. Sin embargo, lo que más sorprendió fue su decisión de no mencionar su vínculo con el fallecido empresario Javier Carmona. Este gesto fue agradecido por Tula Rodríguez, quien es madre de Valentina, la hija de Carmona.

Tula Rodríguez valora el detalle de Gisela Valcárcel

Tula Rodríguez, en una reciente entrevista, comentó que no estaba informada sobre los contenidos del libro de Gisela Valcárcel, pero valoró que no se hiciera mención de Javier Carmona, el padre de su hija.

"No tenía conocimiento del libro ni de lo que has mencionado. Agradezco este gesto, ya que cualquier comentario hacia mí repercute también en Valentina, quien ya es una jovencita", expresó Tula en diálogo con Malvina Espectáculos.

Además, Rodríguez le deseó éxito a Gisela con la publicación de su libro. "Incluso antes de saberlo, le deseaba sinceramente un buen resultado. No tengo resentimientos con nadie", agregó la exconductora de 'Mande quien mande'.

Tula Rodríguez abierta a diálogo con Magaly Medina

Por otro lado, Tula Rodríguez mencionó haber recibido invitaciones para asistir al podcast de Magaly Medina junto a su hija, que no se concretaron debido a sus compromisos con las grabaciones de una novela, asuntos médicos de Valentina y un nuevo proyecto en América Televisión.

"Estaba comprometida con América desde inicios de año, pero debía concluir con la novela, realizar una operación a mi hija y cumplir con el tratamiento. Agradezco a Mariana Ramírez del Villar (productora) por su espera. No es falta de voluntad, sino que ya tenía acuerdos previos", explicó la presentadora.