¿BUENAS NOTICIAS para los trabajadores? Esto se sabe sobre un posible FERIADO LARGO desde el 24 de julio

La cercanía del feriado nacional del 23 de julio genera expectativa entre peruanos. Se preguntan si el 24 de julio se sumará para un fin de semana largo antes de Fiestas Patrias .

Esto es lo se sabe sobre un posible feriado largo desde el 24 de julio | Composición: Wapa / Andina - Archivos - IA

Esto es lo se sabe sobre un posible feriado largo desde el 24 de julio | Composición: Wapa / Andina - Archivos - IA

La cercanía del feriado nacional del 23 de julio genera expectativa entre trabajadores y estudiantes del país. Muchos peruanos se preguntan si el viernes 24 de julio podría sumarse como día de descanso para formar un fin de semana largo antes de las celebraciones por Fiestas Patrias.

Las consultas sobre un posible feriado o día no laborable se han multiplicado en los últimos días, especialmente entre quienes buscan organizar viajes, reuniones familiares o actividades recreativas. Ante ello, surge la interrogante sobre qué establece actualmente la normativa peruana respecto a esta fecha.

¿Habrá feriado largo desde el viernes 24 de julio en Perú?

El calendario oficial establece que el 23 de julio es feriado nacional por la conmemoración del Día de la Fuerza Aérea del Perú, otorgando descanso obligatorio tanto para trabajadores del sector público como privado.

Sin embargo, respecto al viernes 24 de julio, la normativa vigente señala que no ha sido declarado feriado nacional ni día no laborable por el Gobierno peruano. Por lo tanto, las actividades laborales, educativas y comerciales deberán desarrollarse con normalidad en todo el territorio nacional.

No obstante, existe una excepción específica. En la región Tumbes, el 24 de julio ha sido considerado feriado regional compensable en el marco de la conmemoración de la Batalla de Zarumilla, de acuerdo con la Ordenanza Regional N.° 007-2024-GRT-CR-CD.

Según dicha disposición, las horas dejadas de laborar deberán ser recuperadas dentro de los 10 días posteriores o en la fecha que determine la entidad pública correspondiente, de acuerdo con sus necesidades institucionales.

De esta manera, hasta el momento no existe ninguna medida oficial que confirme un feriado largo a nivel nacional desde el viernes 24 de julio.

¿Cuáles son los feriados nacionales que faltan en 2026?

Tras el feriado del 23 de julio, estos son los días de descanso oficial que aún quedan en el calendario nacional:

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias.

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias.

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín.

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.