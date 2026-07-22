Vinícius Jr. sorprendió con un evidente cambio en su rostro tras el Mundial 2026 . Su nueva apariencia generó una ola de reacciones en redes sociales y despertó especulaciones sobre un procedimiento estético.

Vinícius Jr. volvió a captar la atención del público, aunque esta vez no fue por su desempeño dentro del campo. El delantero brasileño sorprendió a sus seguidores tras reaparecer con un notorio cambio en sus facciones, apenas unos días después de la participación de Brasil en el Mundial 2026 y antes de reincorporarse a los trabajos de pretemporada del Real Madrid.

Las imágenes difundidas en redes sociales rápidamente se hicieron virales, ya que muchos aficionados notaron una mandíbula más definida y un mentón con mayor proyección, lo que alimentó las especulaciones sobre un procedimiento estético. Según medios brasileños, el futbolista habría optado por una armonización facial para modificar el contorno de la parte inferior de su rostro.

¿Qué procedimiento estético se habría realizado Vinícius Jr.?

Diversos reportes de la prensa brasileña señalan que el atacante acudió a una clínica especializada en Goiânia para someterse a un tratamiento de armonización de mentón, una intervención estética utilizada para mejorar la definición del perfil facial.

La información también indica que el procedimiento estuvo a cargo del dermatólogo y especialista en medicina estética Alessandro Alarcao, quien habría viajado desde Miami para atender personalmente al jugador de 26 años.

Con el objetivo de preservar la privacidad del futbolista, el establecimiento habría restringido el acceso durante la intervención, evitando la presencia de curiosos y medios de comunicación. Posteriormente, comenzaron a circular fotografías en las que Vinícius aparece junto a su pareja, Virginia, dejando al descubierto el cambio físico que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

El nuevo aspecto del brasileño divide opiniones entre los hinchas

Como suele ocurrir con este tipo de transformaciones, las reacciones no tardaron en multiplicarse. Mientras algunos usuarios elogiaron el resultado del procedimiento, otros aseguraron que el delantero del Real Madrid luce completamente distinto al que disputó la última Copa del Mundo.

Entre los comentarios que más se viralizaron destacan frases como: "parece 'barbilla roja'", "te juro que no lo reconozco", "su detector facial del celular no lo va a reconocer" y "es completamente otra persona".