Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Cri Cri manda mensaje de perdón a Jefferson Farfán, pero su mamá lanza letal amenaza

'América Hoy' filtra imágenes exclusivas de la brutal agresión de Gustavo Salcedo contra productor vinculado con Maju Mantilla

El enfrentamiento entre el esposo de Maju Mantilla y el productor resurgió con nuevas imágenes mostradas en 'América Hoy', revelando cómo fue el ataque en plena vía pública.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    'América Hoy' filtra imágenes exclusivas de la brutal agresión de Gustavo Salcedo contra productor vinculado con Maju Mantilla
    Imágenes de agresión a Christian Rodríguez | Composición: Wapa / Captura de pantalla Instagram
    'América Hoy' filtra imágenes exclusivas de la brutal agresión de Gustavo Salcedo contra productor vinculado con Maju Mantilla

    El enfrentamiento entre Gustavo Salcedo y Christian Rodríguez volvió a ser tema de conversación tras la difusión de nuevas imágenes en televisión. ‘América Hoy’ mostró el preciso momento en que el esposo de Maju Mantilla ataca al productor en plena vía pública. La escena incluye el choque de vehículos y la posterior agresión física.

    wapa.pe

    VER MÁS: 'Cri Cri' LLORA al confesar que Farfán lo habría acusado de consumir sustancias ilícitas: "Me dolió que salga de él"

    Así fue el condenable ataque de Gustavo Salcedo al productor Christian Rodríguez

    Este lunes 29 de septiembre, el programa América Hoy sorprendió al mostrar imágenes inéditas de la brutal agresión de Gustavo Salcedo contra el productor Christian Rodríguez, quien había sido vinculado con Maju Mantilla.

    En el magazine se difundieron imágenes de la cámara de seguridad perteneciente a un restaurante frente al lugar donde se suscitó la pelea. En el video se puede ver la camioneta color blanco que sería conducida por Salcedo, embestir al auto del productor de Latina TV para pasar a golpearlo ante la mirada de todos.

    Rodríguez, quien se encontraba acompañado de su esposa e hijo, cayó al suelo tras los golpes que le propinó Salcedo y de inmediato, su pareja se acerca a la gresca para intentar detenerla.

    wapa.pe

    TE INTERESA: Christian Cueva sorprende al publicar ecografía en medio de rumores de embarazo de Pamela Franco: "Dios te guarde"

    Maju Mantilla rompe el silencio tras la agresión de Gustavo Salcedo a productor

    La tensión creció tras la difusión de las imágenes donde Gustavo Salcedo golpea al productor Christian Rodríguez. Frente al revuelo mediático, Maju Mantilla decidió hablar y expresar cómo vive esta difícil situación familiar.

    La exconductora de ‘Arriba mi Gente’ utilizó WhatsApp para responder a la reportera de América Hoy y dejó ver el impacto emocional que le ha causado el incidente. “Buenos días, Verónica. Muchas gracias por tu preocupación, la verdad no me siento bien”, fue su primera reacción.

    Minutos después, Maju dejó clara su postura frente a la violencia mostrada en los videos que circulan en televisión y redes sociales. “Yo rechazo y condeno todo acto de violencia, ninguna agresión es justificable”, sentenció con firmeza, dejando en claro que no aprueba lo sucedido. "Hoy estoy tratando de llevar un acuerdo conciliatorio respecto del bienestar de mis hijos. Gustavo nunca ha sido violento conmigo y me reafirmo en que rechazo por completo todo acto de violencia", añadió.

    SOBRE EL AUTOR:
    'América Hoy' filtra imágenes exclusivas de la brutal agresión de Gustavo Salcedo contra productor vinculado con Maju Mantilla
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Cri Cri manda mensaje de perdón a Jefferson Farfán, pero su mamá lanza letal amenaza: “Que la ley...”

    Abogado de Jefferson Farfán revela la verdadera reacción de Doña Charo tras afirmarse que apoyaba a ‘Cri Cri’

    Madre de 'Cri Cri' acusa a su hermano 'Cuto' Guadalupe de poner un abogado a su hijo que solo lo perjudicó

    'Cri Cri' LLORA al confesar que Farfán lo habría acusado de consumir sustancias ilícitas: "Me dolió que salga de él"

    Doña Charo revela el desgarrador episodio en que temió por la vida de Jefferson Farfán: "Ya viví bastante, mi hijo no"

    Lo más vistos en Farándula

    Pamela Franco aclara cómo es su relación con Christian Domínguez en medio de acusaciones de meterse entre Karla y él

    Milett Figueroa reaparece con potente mensaje tras ruptura con Marcelo Tinelli: “No se esconde, se revela”

    Nieta de Camucha Negrete se despide con desgarrador mensaje y emotiva foto tras su muerte: “Hasta el fin del mundo”

    Camucha Negrete iba a ser la conductora de 'Aló camucha', pero acabó en manos de Gisela

    Pamela López pide a Franco que ayude a Christian Cueva a pagar deuda de más de S/100 000 por su madre enferma

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cuponidad Productos

    Juego de cuchillos marca OSTER modelo Santoku . INCLUYE DELIVERY!

    PRECIO

    S/ 46.90
    Comprar

    Benya Spa

    Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;