El enfrentamiento entre el esposo de Maju Mantilla y el productor resurgió con nuevas imágenes mostradas en 'América Hoy', revelando cómo fue el ataque en plena vía pública.

El enfrentamiento entre Gustavo Salcedo y Christian Rodríguez volvió a ser tema de conversación tras la difusión de nuevas imágenes en televisión. ‘América Hoy’ mostró el preciso momento en que el esposo de Maju Mantilla ataca al productor en plena vía pública. La escena incluye el choque de vehículos y la posterior agresión física.

Así fue el condenable ataque de Gustavo Salcedo al productor Christian Rodríguez

Este lunes 29 de septiembre, el programa ‘América Hoy’ sorprendió al mostrar imágenes inéditas de la brutal agresión de Gustavo Salcedo contra el productor Christian Rodríguez, quien había sido vinculado con Maju Mantilla.

En el magazine se difundieron imágenes de la cámara de seguridad perteneciente a un restaurante frente al lugar donde se suscitó la pelea. En el video se puede ver la camioneta color blanco que sería conducida por Salcedo, embestir al auto del productor de Latina TV para pasar a golpearlo ante la mirada de todos.

Rodríguez, quien se encontraba acompañado de su esposa e hijo, cayó al suelo tras los golpes que le propinó Salcedo y de inmediato, su pareja se acerca a la gresca para intentar detenerla.

Maju Mantilla rompe el silencio tras la agresión de Gustavo Salcedo a productor

La tensión creció tras la difusión de las imágenes donde Gustavo Salcedo golpea al productor Christian Rodríguez. Frente al revuelo mediático, Maju Mantilla decidió hablar y expresar cómo vive esta difícil situación familiar.

La exconductora de ‘Arriba mi Gente’ utilizó WhatsApp para responder a la reportera de América Hoy y dejó ver el impacto emocional que le ha causado el incidente. “Buenos días, Verónica. Muchas gracias por tu preocupación, la verdad no me siento bien”, fue su primera reacción.