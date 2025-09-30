Gabriel Calvo lanzó fuerte INDIRECTA sobre productor que fue atacado por Gustavo: “Sabes a qué me refiero”

Jhovan Tomasevich y Gabriel Calvo encienden más la polémica alrededor de agresión al exproductor de ‘Arriba mi gente’ por Gustavo Salcedo .

¡Se pasó de frío! Gabriel Calvo, integrante del podcast de ‘Nadie se salva’, se pronunció sobre el exproductor de ‘Arriba mi gente’, Christian Rodríguez, tras el ataque que recibió por parte de Gustavo Salcedo.

“Al productor del programa de Maju Mantilla, lo han golpeado, es verdad, pero tengo info’ de que ahora es aconsejador. ¿Quién? Viene una chica y le dice: ‘Oye, ten cuidado’, te aconseja", comentó luego escoger las palabras adecuadas para evitar problemas.

Es más, sorprendió al indicar con la mano hacia la cámara que hablaba como si lo tuviera en frente, agregó: “Y si me estás viendo, tú sabes a qué me refiero”.

Asimismo, el conductor de ‘Nadie se salva’ rechazó la supuesta actitud del productor de televisión, encendiendo las alarmas. “Sí, pésimo que haya estado involucrado, pésimo todo eso. Pero uno cosecha... lo que no siembra”, acotó.

¿Justifican ataque brutal hacia Gustavo Salcedo?

Por parte de Jhovan Tomasevich trató de justificar la agresión de Gustavo Salcedo hacia Christian Rodríguez, asegurando que, si alguien se metiera en su relación, como lo ha insinuado el todavía esposo Maju Mantilla, también cuadraría al individuo en cuestión.