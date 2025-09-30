Wapa.pe
Cri Cri manda mensaje de perdón a Jefferson Farfán, pero su mamá lanza letal amenaza

Gabriel Calvo lanzó fuerte INDIRECTA sobre productor que fue atacado por Gustavo: “Sabes a qué me refiero”

Jhovan Tomasevich y Gabriel Calvo encienden más la polémica alrededor de agresión al exproductor de ‘Arriba mi gente’ por Gustavo Salcedo.

    Gabriel Calvo lanzó fuerte INDIRECTA sobre productor que fue atacado por Gustavo: "Sabes a qué me refiero"
    Gabriel Calvo hace acusación hacia a productor de TV.
    Gabriel Calvo lanzó fuerte INDIRECTA sobre productor que fue atacado por Gustavo: “Sabes a qué me refiero”

    ¡Se pasó de frío! Gabriel Calvo, integrante del podcast de ‘Nadie se salva’, se pronunció sobre el exproductor de ‘Arriba mi gente’, Christian Rodríguez, tras el ataque que recibió por parte de Gustavo Salcedo.

    “Al productor del programa de Maju Mantilla, lo han golpeado, es verdad, pero tengo info’ de que ahora es aconsejador. ¿Quién? Viene una chica y le dice: ‘Oye, ten cuidado’, te aconseja", comentó luego escoger las palabras adecuadas para evitar problemas.

    LEE MÁS: Maju Mantilla rompe su silencio si alguna vez Gustavo Salcedo fue VIOLENTO con ella y habla de sus hijos tras ataque a productor

    Es más, sorprendió al indicar con la mano hacia la cámara que hablaba como si lo tuviera en frente, agregó: “Y si me estás viendo, tú sabes a qué me refiero”.

    Asimismo, el conductor de ‘Nadie se salva’ rechazó la supuesta actitud del productor de televisión, encendiendo las alarmas. “Sí, pésimo que haya estado involucrado, pésimo todo eso. Pero uno cosecha... lo que no siembra”, acotó.

    ¿Justifican ataque brutal hacia Gustavo Salcedo?

    Por parte de Jhovan Tomasevich trató de justificar la agresión de Gustavo Salcedo hacia Christian Rodríguez, asegurando que, si alguien se metiera en su relación, como lo ha insinuado el todavía esposo Maju Mantilla, también cuadraría al individuo en cuestión.

    NO TE PIERDAS: Maju Mantilla rompe el silencio tras agresión de Gustavo Salcedo contra productor: "Nunca ha sido violento conmigo"

    “A uno le dice: ‘Tienes que actuar con la inteligencia emocional’, si a nivel nacional has tenido que exponer tu caso y la historia es como la cuenta él, es decir, una persona interrumpe tu matrimonio y te deja en ridículo o te expone frente a todo el Perú, ¿cómo quieren que reaccione? A mí me hacen una cosa así, yo también voy y me lo encuentro", dijo.

    Gabriel Calvo lanzó fuerte INDIRECTA sobre productor que fue atacado por Gustavo: “Sabes a qué me refiero”
