La razón por la que te podrían RECHAZAR el retiro de AFP que NADIE TE ADVIRTIÓ

Octavo retiro AFP 2025 : conoce quiénes pueden acceder, cómo se entregará el dinero y los errores que pueden hacer que tu solicitud sea rechazada.

Los aportantes tienen que estar atentos a la información que vayan agregando. | Composición Wapa.

Con la aprobación oficial del octavo retiro de fondos de las AFP, los afiliados al Sistema Privado de Pensiones podrán solicitar hasta 4 UIT (S/ 21.400). Sin embargo, este proceso no está exento de observaciones: las AFP pueden rechazar solicitudes si encuentran errores en la información ingresada.

¿Por qué podrían rechazar tu solicitud de retiro?

El procedimiento es 100% digital, lo que significa que cada dato debe coincidir con los registros de la AFP. Información como el número de DNI o Carnet de Extranjería, la clave web, el celular, el correo electrónico o la cuenta bancaria debe estar correcta y actualizada.

Un error en cualquiera de esos campos es suficiente para que la entidad invalide el pedido. No obstante, esto no implica la pérdida definitiva del derecho a retirar fondos, sino que obliga al afiliado a corregir los datos y volver a presentar la solicitud.

“Si no cumples con los requisitos, no tienes una cuenta, o la cuenta que pones (en la solicitud) para que te desembolsen no está vigente o está inactiva; te van a rechazar. En ese caso tienes todavía hasta el 19 de enero para volver a presentar la solicitud (…)”, explicó Jorge Carrillo Acosta, especialista en finanzas de Pacífico Business School.

¿Quiénes pueden acceder al octavo retiro AFP?

La SBS dispuso que todos los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP), sin importar si son trabajadores activos, desempleados o jubilados, están habilitados para acceder a este retiro extraordinario.

El único requisito es presentar la solicitud en el periodo establecido: del 21 de octubre de 2025 al 18 de enero de 2026, es decir, dentro de los 90 días calendario habilitados.

¿Cómo se entregará el dinero?

El retiro se distribuirá en hasta cuatro desembolsos mensuales, cada uno equivalente a una UIT. El primer abono se realizará 30 días después de presentar la solicitud y los siguientes se entregarán en intervalos de 30 días.

Por ejemplo, si la gestión se realiza el 21 de octubre, los depósitos llegarán aproximadamente el 20 de noviembre, 20 de diciembre, 19 de enero y 18 de febrero, siguiendo el cronograma oficial.