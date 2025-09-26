Indecopi anuncia gran subasta de departamentos e inmuebles a precio de remate: Una casa a S/7.174

Wapa.pe
'Chiquito' Flores revela la verdadera razón por la que no se casó con Tula Rodríguez tras 5 años de relación: "Cometí un error"

La subasta organizada por Indecopi se llevará a cabo en Lima e incluirá inmuebles y establecimientos ubicados en distintas regiones del país.

    El martes 30 de septiembre se realizará una nueva subasta de bienes del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

    Se pondrán en remate público 29 inmuebles en Lima y distintas regiones del país, con precios base desde S/7.173,64. “Se trata de propiedades embargadas a personas y empresas que no pagaron las multas impuestas por vulnerar los derechos de los consumidores o por infringir la propiedad intelectual”, señaló la entidad.

    Entre ellos destaca la propiedad con el precio base más bajo: una casa de 215,90 m² ubicada en Huancavelica. Como ocurre en toda subasta, este monto puede aumentar si hay más interesados en el bien.

    Detalles del remate de Indecopi

    • 📍 Lugar: Auditorio de la sede central de Indecopi (Av. Del Aire 384, San Borja, cuadra 15 de Av. Canadá).
    • ⏰ Hora: Desde las 08:50 a.m.
    • 📑 Requisitos:
    • Llegar 20 minutos antes del inicio.
    • Presentar DNI vigente (“Quienes cuenten con documentos vencidos no podrán participar”).
    • Acreditar al menos el 10% del valor de tasación del bien en efectivo o cheque de gerencia.
    • “En caso de participar en representación de una persona natural o jurídica, presentar un poder vigente inscrito en la oficina registral correspondiente”, añadió la institución.
    • DATOS OFICIALES

    Lista de inmuebles a subastar

    Primera convocatoria (08:50 a.m. – 11:10 a.m.)

    1. Casa – Centro Poblado Ayacancha Mz. F1 Lt. 11, Huaribamba, Tayacaja, Huancavelica – 215,90 m² – S/ 7.173,64
    2. Terreno – Sub Lote A3, Pachia, Tacna – 253,26 m² – S/ 19.574,72
    3. Estacionamiento – Jr. Almirante Guisse 1067-A, Jesús María, Lima – 2,31 m² – S/ 24.822,99
    4. Tendal – Fundo La Alameda Lote 3 Inte B-302, Cajamarca – 4,47 m² – S/ 29.265,97
    5. Estacionamiento – Jr. Diego de Agüero 295, Valle Hermoso de Monterrico, Surco, Lima – 2,30 m² – S/ 30.499,20
    6. Estacionamiento con depósito – Calle Mariano Odicio 334, Miraflores, Lima – 4,13 m² – S/ 37.663,49
    7. Casa – Asociación de Vivienda Casa Taller Santa Margarita, Ventanilla, Callao – 160,00 m² – S/ 42.360,00
    8. Terreno – Urb. Condominio Las Palmeras, Tacna – 108,69 m² – S/ 45.273,01
    9. Casa – Urb. Patibamba, Abancay, Apurímac – 350,00 m² – S/ 69.456,90
    10. Casa – Barrio de la Magdalena, Huamanga, Ayacucho – 715,40 m² – S/ 83.310,35
    11. Departamento – 4to piso, Urb. Alameda de El Pinar, Comas, Lima – 12,66 m² – S/ 84.223,45
    12. Casa – Av. Perú S/N, Chihuampata, Talavera, Andahuaylas, Apurímac – 90,00 m² – S/ 96.038,37
    13. Casa – Barrio de la Magdalena, Huamanga, Ayacucho – 48,45 m² – S/ 115.058,54
    14. Departamento – Calle Mercaderes 164, Surco, Lima – 30,28 m² – S/ 179.714,54
    15. Casa – Av. Prado 101-A, Abancay, Apurímac – 319,56 m² – S/ 224.318,78
    16. Tienda – Av. Guillermo Dansey 331, Tienda 215, Cercado de Lima – 17,55 m² – S/ 198.464,06
    17. Stand/Local – Jr. La Paz 306, Cajamarca – 189,64 m² – S/ 297.600,59
    18. Casa – Av. Caudivilla, Urb. Lucyana de Carabayllo, Lima – 144,00 m² – S/ 438.706,94
    19. Stand/Local – Jr. Bolívar, Pucallpa, Ucayali – 339,00 m² – S/ 508.067,57
    20. Departamento dúplex – Urb. Maranga, San Miguel, Lima – 37,11 m² – S/ 866.763,46
    21. Terreno – Fundo Rústico Chimba Alta, Moquegua – 6.167,00 m² – S/ 3.508.081,57

    Segunda convocatoria (11:20 a.m. – 11:55 a.m.)
    22. Estacionamiento – Urb. Laguna Azul, Sama, Tacna – 12,50 m² – S/ 11.443,27
    23. Estacionamiento – Urb. Laguna Azul, Sama, Tacna – 12,50 m² – S/ 11.443,27
    24. Estacionamiento – Urb. Laguna Azul, Sama, Tacna – 12,50 m² – S/ 11.443,27
    25. Estacionamiento – Urb. Laguna Azul, Sama, Tacna – 12,50 m² – S/ 11.443,27
    26. Casa – Urb. Nueva América, Manantay, Ucayali – 300,00 m² – S/ 42.506,80
    27. Terreno – Ampliación Viñani, Tacna – 400,00 m² – S/ 58.389,33
    28. Terreno – AA.HH. Pro Vivienda Intercultural YINE, Yarinacocha, Ucayali – 235,00 m² – S/ 117.583,50
    29. Casa – AA.HH. Túpac Amaru, Callería, Ucayali – 756,00 m² – S/ 867.077,87

    Para mayor información, los interesados pueden comunicarse con el martillero público Adolfo Salomón Edén Núñez, al 999960970 o a los correos salomoneden1940@gmail.com / ejecucion@indecopi.gob.pe.

