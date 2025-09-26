Indecopi anuncia gran subasta de departamentos e inmuebles a precio de remate: Una casa a S/7.174

La subasta organizada por Indecopi se llevará a cabo en Lima e incluirá inmuebles y establecimientos ubicados en distintas regiones del país.

El martes 30 de septiembre se realizará una nueva subasta de bienes del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

Se pondrán en remate público 29 inmuebles en Lima y distintas regiones del país, con precios base desde S/7.173,64. “Se trata de propiedades embargadas a personas y empresas que no pagaron las multas impuestas por vulnerar los derechos de los consumidores o por infringir la propiedad intelectual”, señaló la entidad.

Entre ellos destaca la propiedad con el precio base más bajo: una casa de 215,90 m² ubicada en Huancavelica. Como ocurre en toda subasta, este monto puede aumentar si hay más interesados en el bien.

Detalles del remate de Indecopi

📍 Lugar: Auditorio de la sede central de Indecopi (Av. Del Aire 384, San Borja, cuadra 15 de Av. Canadá).

⏰ Hora: Desde las 08:50 a.m.

📑 Requisitos:

Llegar 20 minutos antes del inicio.

Presentar DNI vigente ( “Quienes cuenten con documentos vencidos no podrán participar” ).

). Acreditar al menos el 10% del valor de tasación del bien en efectivo o cheque de gerencia.

“En caso de participar en representación de una persona natural o jurídica, presentar un poder vigente inscrito en la oficina registral correspondiente” , añadió la institución.

, añadió la institución. DATOS OFICIALES

Lista de inmuebles a subastar

Primera convocatoria (08:50 a.m. – 11:10 a.m.)

Casa – Centro Poblado Ayacancha Mz. F1 Lt. 11, Huaribamba, Tayacaja, Huancavelica – 215,90 m² – S/ 7.173,64 Terreno – Sub Lote A3, Pachia, Tacna – 253,26 m² – S/ 19.574,72 Estacionamiento – Jr. Almirante Guisse 1067-A, Jesús María, Lima – 2,31 m² – S/ 24.822,99 Tendal – Fundo La Alameda Lote 3 Inte B-302, Cajamarca – 4,47 m² – S/ 29.265,97 Estacionamiento – Jr. Diego de Agüero 295, Valle Hermoso de Monterrico, Surco, Lima – 2,30 m² – S/ 30.499,20 Estacionamiento con depósito – Calle Mariano Odicio 334, Miraflores, Lima – 4,13 m² – S/ 37.663,49 Casa – Asociación de Vivienda Casa Taller Santa Margarita, Ventanilla, Callao – 160,00 m² – S/ 42.360,00 Terreno – Urb. Condominio Las Palmeras, Tacna – 108,69 m² – S/ 45.273,01 Casa – Urb. Patibamba, Abancay, Apurímac – 350,00 m² – S/ 69.456,90 Casa – Barrio de la Magdalena, Huamanga, Ayacucho – 715,40 m² – S/ 83.310,35 Departamento – 4to piso, Urb. Alameda de El Pinar, Comas, Lima – 12,66 m² – S/ 84.223,45 Casa – Av. Perú S/N, Chihuampata, Talavera, Andahuaylas, Apurímac – 90,00 m² – S/ 96.038,37 Casa – Barrio de la Magdalena, Huamanga, Ayacucho – 48,45 m² – S/ 115.058,54 Departamento – Calle Mercaderes 164, Surco, Lima – 30,28 m² – S/ 179.714,54 Casa – Av. Prado 101-A, Abancay, Apurímac – 319,56 m² – S/ 224.318,78 Tienda – Av. Guillermo Dansey 331, Tienda 215, Cercado de Lima – 17,55 m² – S/ 198.464,06 Stand/Local – Jr. La Paz 306, Cajamarca – 189,64 m² – S/ 297.600,59 Casa – Av. Caudivilla, Urb. Lucyana de Carabayllo, Lima – 144,00 m² – S/ 438.706,94 Stand/Local – Jr. Bolívar, Pucallpa, Ucayali – 339,00 m² – S/ 508.067,57 Departamento dúplex – Urb. Maranga, San Miguel, Lima – 37,11 m² – S/ 866.763,46 Terreno – Fundo Rústico Chimba Alta, Moquegua – 6.167,00 m² – S/ 3.508.081,57

Segunda convocatoria (11:20 a.m. – 11:55 a.m.)

22. Estacionamiento – Urb. Laguna Azul, Sama, Tacna – 12,50 m² – S/ 11.443,27

23. Estacionamiento – Urb. Laguna Azul, Sama, Tacna – 12,50 m² – S/ 11.443,27

24. Estacionamiento – Urb. Laguna Azul, Sama, Tacna – 12,50 m² – S/ 11.443,27

25. Estacionamiento – Urb. Laguna Azul, Sama, Tacna – 12,50 m² – S/ 11.443,27

26. Casa – Urb. Nueva América, Manantay, Ucayali – 300,00 m² – S/ 42.506,80

27. Terreno – Ampliación Viñani, Tacna – 400,00 m² – S/ 58.389,33

28. Terreno – AA.HH. Pro Vivienda Intercultural YINE, Yarinacocha, Ucayali – 235,00 m² – S/ 117.583,50

29. Casa – AA.HH. Túpac Amaru, Callería, Ucayali – 756,00 m² – S/ 867.077,87