Falabella y Banco Ripley lanzan nueva CONVOCATORIA LABORAL: conoce los requisitos y cómo postular solo con tu DNI
Si estás en busca de empleo, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) anunció una nueva convocatoria laboral dirigida a jóvenes. Durante los días 13 y 14 de noviembre, Falabella y Banco Ripley ofrecerán múltiples vacantes para quienes deseen incorporarse al mercado laboral. Conoce aquí cuáles son los perfiles solicitados y cómo postular con tu DNI.
¿Cómo postular a Banco Ripley en convocatoria laboral?
En el caso de Banco Ripley, se abrieron 30 vacantes disponibles como 'Asesoras (es) financieros (os)'. Si estudiaste Banca o Finanzas y cuentas con experiencias, esta es la vacante ideal para ti.
Requisitos:
- Egresadas(os) técnicas(o)s o universitarias(os) en Banca y Finanzas.
- Mínimo 6 meses de experiencia en el puesto.
- Conocimiento en colocación de productos financieros, caja, plataforma o ventas en general.
- Fecha: 13 de noviembre
- Horario: de 9:00 a.m., a 1:00 p.m.
- Lugar: Centro de Empleo de Lima Metropolitana (Av. Salaverry 655, Jesús María)
Debes llevar tu CV y tu Documento de Identidad (DNI).
¿Cómo postular a Falabella?
Este viernes 14 de noviembre, a través del Gran Registratón Laboral se abrirán 2300 vacantes disponibles por el programa Jóvenes Productivos del MTPE. Para participar en el proceso de selección deberás inscribirte en este link y llevar tu DNI.
- Fecha: 14 de noviembre
- Hora: 8:30 a.m.
- Lugar: Av. Salaverry 655, Jesús María, Piso 9 del MTPE.
Para mayor información puedes comunicarte también al 920613048