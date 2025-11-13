Wapa.pe
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo anuncia una nueva convocatoria laboral dirigida a jóvenes, con vacantes en Falabella y Banco Ripley el 13 y 14 de noviembre.

    Si estás en busca de empleo, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) anunció una nueva convocatoria laboral dirigida a jóvenes. Durante los días 13 y 14 de noviembre, Falabella y Banco Ripley ofrecerán múltiples vacantes para quienes deseen incorporarse al mercado laboral. Conoce aquí cuáles son los perfiles solicitados y cómo postular con tu DNI.

    ¿Cómo postular a Banco Ripley en convocatoria laboral?

    En el caso de Banco Ripley, se abrieron 30 vacantes disponibles como 'Asesoras (es) financieros (os)'. Si estudiaste Banca o Finanzas y cuentas con experiencias, esta es la vacante ideal para ti.

    Requisitos:

    • Egresadas(os) técnicas(o)s o universitarias(os) en Banca y Finanzas.
    • Mínimo 6 meses de experiencia en el puesto.
    • Conocimiento en colocación de productos financieros, caja, plataforma o ventas en general.
    • Fecha: 13 de noviembre
    • Horario: de 9:00 a.m., a 1:00 p.m.
    • Lugar: Centro de Empleo de Lima Metropolitana (Av. Salaverry 655, Jesús María)

    Debes llevar tu CV y tu Documento de Identidad (DNI).

    ¿Cómo postular a Falabella?

    Este viernes 14 de noviembre, a través del Gran Registratón Laboral se abrirán 2300 vacantes disponibles por el programa Jóvenes Productivos del MTPE. Para participar en el proceso de selección deberás inscribirte en este link y llevar tu DNI.

    • Fecha: 14 de noviembre
    • Hora: 8:30 a.m.
    • Lugar: Av. Salaverry 655, Jesús María, Piso 9 del MTPE.

    Para mayor información puedes comunicarte también al 920613048

