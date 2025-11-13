El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo anuncia una nueva convocatoria laboral dirigida a jóvenes, con vacantes en Falabella y Banco Ripley el 13 y 14 de noviembre.

Banco Ripley y Falabella abren convocatoria laboral | Composición: Wapa / Captura de pantalla

Si estás en busca de empleo, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) anunció una nueva convocatoria laboral dirigida a jóvenes. Durante los días 13 y 14 de noviembre, Falabella y Banco Ripley ofrecerán múltiples vacantes para quienes deseen incorporarse al mercado laboral. Conoce aquí cuáles son los perfiles solicitados y cómo postular con tu DNI.

¿Cómo postular a Banco Ripley en convocatoria laboral?

En el caso de Banco Ripley, se abrieron 30 vacantes disponibles como 'Asesoras (es) financieros (os)'. Si estudiaste Banca o Finanzas y cuentas con experiencias, esta es la vacante ideal para ti.

Requisitos:

Egresadas(os) técnicas(o)s o universitarias(os) en Banca y Finanzas.

Mínimo 6 meses de experiencia en el puesto.

Conocimiento en colocación de productos financieros, caja, plataforma o ventas en general.

Fecha : 13 de noviembre

: 13 de noviembre Horario : de 9:00 a.m., a 1:00 p.m.

: de 9:00 a.m., a 1:00 p.m. Lugar: Centro de Empleo de Lima Metropolitana (Av. Salaverry 655, Jesús María)

Debes llevar tu CV y tu Documento de Identidad (DNI).

¿Cómo postular a Falabella?

Este viernes 14 de noviembre, a través del Gran Registratón Laboral se abrirán 2300 vacantes disponibles por el programa Jóvenes Productivos del MTPE. Para participar en el proceso de selección deberás inscribirte en este link y llevar tu DNI.

Fecha: 14 de noviembre

Hora: 8:30 a.m.

Lugar: Av. Salaverry 655, Jesús María, Piso 9 del MTPE.