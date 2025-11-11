Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Clases escolares serán SUSPENDIDAS a nivel NACIONAL por nuevo FERIADO LARGO de 4 días

ES OFICIAL | Anuncian DNI electrónico GRATIS para este 13 de noviembre: Conoce a los beneficiarios

La iniciativa tiene como objetivo facilitar la obtención del Documento Nacional de Identidad y promover la actualización de la información en el registro ciudadano.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ES OFICIAL | Anuncian DNI electrónico GRATIS para este 13 de noviembre: Conoce a los beneficiarios
    Anuncian DNI electrónico GRATIS para este 13 de noviembre
    ES OFICIAL | Anuncian DNI electrónico GRATIS para este 13 de noviembre: Conoce a los beneficiarios

    El Gobierno Regional del Callao invitó a los ciudadanos de la provincia constitucional a participar en la campaña gratuita del DNI electrónico 3.0, que se realizará este jueves 13 de noviembre en el primer puerto.

    Según se informó a través de su página de Facebook, la jornada está especialmente dirigida a las personas con algún tipo de discapacidad que necesiten tramitar o actualizar su documento nacional de identidad.

    wapa.pe

    LEE MÁS: ES OFICIAL | Sedapal anuncia MASIVO corte de agua este 12 de noviembre en varios distritos de Lima hasta por 12 horas

    El Reniec, en coordinación con las autoridades regionales, ofrecerá la posibilidad de renovar el DNI electrónico y brindará asesoría personalizada sobre los distintos procedimientos.

    wapa.pe

    Los asistentes podrán actualizar sus datos sin costo alguno y recibirán orientación sobre los requisitos necesarios para obtener el documento.

    La actividad se desarrollará a partir de las 9:30 a. m. en el local multiservicios Pachacútec, en el distrito de Ventanilla, espacio acondicionado para atender a personas con discapacidad que necesiten renovar su identificación o modificar información personal.

    Los organizadores precisaron los requisitos para acceder al beneficio: se debe presentar una copia del certificado de discapacidad o el carné de Conadis, que acredita oficialmente la condición del solicitante.

    En el caso de quienes posean el DNI azul, este debe estar vigente o próximo a vencer. Para los titulares del DNI electrónico 2.0, podrán participar si el documento ya venció o está por caducar en un plazo de tres a seis meses.

    Asimismo, quienes deseen actualizar su dirección deberán presentar un documento que respalde el nuevo domicilio, con el fin de registrar correctamente la información. Todo el proceso contará con el apoyo de personal especializado, que orientará y resolverá consultas durante el trámite.

    El objetivo central de esta campaña es garantizar el acceso al DNI electrónico 3.0 a las personas con discapacidad, promoviendo una gestión más eficiente, accesible y segura de sus trámites civiles.

    Esta iniciativa forma parte de una política pública de inclusión, destinada a eliminar barreras que impiden el pleno ejercicio de los derechos y asegurar la identificación en instituciones públicas, servicios sociales y procedimientos legales.

    SOBRE EL AUTOR:
    ES OFICIAL | Anuncian DNI electrónico GRATIS para este 13 de noviembre: Conoce a los beneficiarios
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    ES OFICIAL | ONP pagará PENSIÓN ADICIONAL para este DICIEMBRE 2025: Ellos serán los BENEFICIARIOS

    Confirman varios días SIN electricidad: anuncian corte MASIVO de luz del 11 al 14 de noviembre en estas zonas

    ¿Tu hogar figura como pobre en el SISFOH? Averígualo en segundos con tu DNI

    Atención: si cumples con este REQUISITO el nuevo DNI electrónico 2025 te saldrá MÁS BARATO

    Descubren la papelera oculta de WhatsApp: así puedes recuperar tus chats y fotos eliminadas en minutos

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 37.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;