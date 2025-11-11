ES OFICIAL | Anuncian DNI electrónico GRATIS para este 13 de noviembre: Conoce a los beneficiarios

La iniciativa tiene como objetivo facilitar la obtención del Documento Nacional de Identidad y promover la actualización de la información en el registro ciudadano.

El Gobierno Regional del Callao invitó a los ciudadanos de la provincia constitucional a participar en la campaña gratuita del DNI electrónico 3.0, que se realizará este jueves 13 de noviembre en el primer puerto.

Según se informó a través de su página de Facebook, la jornada está especialmente dirigida a las personas con algún tipo de discapacidad que necesiten tramitar o actualizar su documento nacional de identidad.

El Reniec, en coordinación con las autoridades regionales, ofrecerá la posibilidad de renovar el DNI electrónico y brindará asesoría personalizada sobre los distintos procedimientos.

Los asistentes podrán actualizar sus datos sin costo alguno y recibirán orientación sobre los requisitos necesarios para obtener el documento.

La actividad se desarrollará a partir de las 9:30 a. m. en el local multiservicios Pachacútec, en el distrito de Ventanilla, espacio acondicionado para atender a personas con discapacidad que necesiten renovar su identificación o modificar información personal.

Los organizadores precisaron los requisitos para acceder al beneficio: se debe presentar una copia del certificado de discapacidad o el carné de Conadis, que acredita oficialmente la condición del solicitante.

En el caso de quienes posean el DNI azul, este debe estar vigente o próximo a vencer. Para los titulares del DNI electrónico 2.0, podrán participar si el documento ya venció o está por caducar en un plazo de tres a seis meses.

Asimismo, quienes deseen actualizar su dirección deberán presentar un documento que respalde el nuevo domicilio, con el fin de registrar correctamente la información. Todo el proceso contará con el apoyo de personal especializado, que orientará y resolverá consultas durante el trámite.

El objetivo central de esta campaña es garantizar el acceso al DNI electrónico 3.0 a las personas con discapacidad, promoviendo una gestión más eficiente, accesible y segura de sus trámites civiles.