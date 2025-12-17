¿Se inicia el paro de transportistas este 18 de diciembre? Esto es lo más reciente informado por el gremio

Conoce aquí todos los detalles sobre el posible paro de transportistas para este 18 de diciembre.

La incertidumbre sobre un eventual paro de transportistas en Lima y Callao previsto para el 18 de diciembre o fechas posteriores empezó a disiparse tras las más recientes declaraciones de Martín Ojeda, presidente de la Cámara Internacional de Transporte (CIT).

Según lo expresado por el dirigente en declaraciones a Perú 21, la convocatoria a una paralización de 48 horas ha ido perdiendo respaldo, como consecuencia de los avances alcanzados en las conversaciones con el Gobierno en torno a la lucha contra la extorsión criminal.

Así, de acuerdo con la información disponible hasta el momento, este jueves no se registrarían paralizaciones generalizadas del servicio de transporte en la capital.

Ojeda, junto a otros representantes del transporte urbano, viene sosteniendo reuniones con el premier Ernesto Álvarez en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

El objetivo de estos encuentros es evaluar las acciones impulsadas por el Ejecutivo para hacer frente a las organizaciones criminales que amenazan de forma constante a los conductores en Lima y Callao.

Asimismo, el vocero del gremio indicó que la semana pasada se llevó a cabo una primera reunión con el jefe del Gabinete y que esta tarde se revisarán los “avances” logrados en la Unidad Operativa liderada por el coronel Víctor Revoredo, encargada de coordinar medidas de seguridad para el sector.

“Nos hemos reunido la semana pasada con el premier, hemos visto uno que otro avance en la unidad operativa del coronel Revoredo y tenemos una nueva reunión en PCM. Creo que ha bajado un poco el decibel para hacer un paro este fin de año. Vamos a esperar la reunión para tomar una decisión”, señaló Ojeda.

Extorsiones y amenazas

Desde hace varios meses, el gremio de transportistas viene exigiendo mayores garantías de seguridad ante las reiteradas amenazas dirigidas a empresas y conductores por parte de bandas criminales.

Uno de los casos más recientes involucra a la empresa Etcapsa, que cubre la ruta Ate–Callao y mantiene sus unidades fuera de servicio desde hace tres días. Esta decisión se tomó de manera preventiva, priorizando la seguridad del personal, luego de que choferes y propietarios recibieran amenazas directas de la organización conocida como “Los Malditos de la Avenida Venezuela”.

Los mensajes extorsivos exigen el pago de S/10.000 como “inscripción” y un monto similar de forma mensual para permitir la continuidad del servicio.

Uno de los textos intimidatorios señala: “Señores de la empresa Etcapsa, les habla los Malditos de la Avenida Venezuela. Queremos el apoyo de su empresa con diez mil soles de inscripción y diez mil soles mensual. Caso contrario, de no tener respuesta de ustedes en el plazo de veinticuatro horas, chóferes serán los afectados. Ojo que en ruta nadie los cuida”.

Sobre este caso, Ojeda afirmó: “Los han amenazado, los apoyamos y entendemos su situación, pero la decisión (que se tome) es por mayoría... Hemos tenido tres paros en menos de tres meses”, declaró a Perú 21.

Demandas del sector transporte

El pliego de reclamos del gremio contempla medidas vinculadas a la seguridad ciudadana, la lucha contra la extorsión y aspectos normativos que afectan al sector.

Ojeda subrayó que, más allá de lo ocurrido con Etcapsa, existe una preocupación general por el alto nivel de riesgo que enfrentan diariamente trabajadores y empresarios del transporte.

Además, reiteró que no se ha adoptado una decisión unilateral respecto a una eventual paralización. “La decisión (que se tome) es por mayoría... Hemos tenido tres paros en menos de tres meses”, insistió.

No obstante, reconoció que el respaldo a una medida de fuerza ha disminuido en comparación con días anteriores y que la duración o concreción de un paro dependerá de los resultados de la reunión con el Ejecutivo.