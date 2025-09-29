Muchos ciudadanos podrán acceder de manera casi simultánea a los desembolsos de la AFP y CTS , en un escenario marcado por la complejidad económica.

Noviembre de 2025 será un mes especialmente favorable para miles de trabajadores en el Perú. De manera excepcional, un amplio grupo recibirá casi al mismo tiempo el primer depósito del octavo retiro extraordinario de fondos de las AFP y la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), la cual también podrá ser retirada de las cuentas bancarias.

Este doble beneficio se concretará entre la segunda y tercera semana del penúltimo mes del año, generando expectativas en quienes necesitan liquidez inmediata frente a la actual coyuntura económica. No obstante, no todos podrán disponer de ambos recursos en noviembre, ya que, en el caso de la AFP, se deben seguir los plazos establecidos en el cronograma oficial.

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) publicó el 28 de septiembre el reglamento operativo que habilita el retiro de hasta S/ 21.400 (equivalente a 4 UIT) de las cuentas individuales.

Dicho procedimiento, enmarcado en la Ley N.° 32445, permite que los afiliados ingresen su solicitud desde el 21 de octubre de 2025 y cuenten con un plazo de 90 días calendario, es decir, hasta el 19 de enero de 2026.

¿Quiénes pueden acceder al retiro AFP 2025?

La medida alcanza tanto a quienes actualmente aportan como a los que se encuentran desempleados o próximos a jubilarse, sin restricciones de edad ni condición previsional.

El esquema aprobado por la SBS contempla la entrega de hasta 4 UIT —S/ 21.400 al valor vigente— en cuatro pagos mensuales consecutivos. Según lo programado, el primer desembolso se realizará el 20 de noviembre de 2025 (iniciando posiblemente con quienes tengan DNI terminado en 1), el segundo el 20 de diciembre de 2025, el tercero el 19 de enero de 2026 y el último el 18 de febrero de 2026, respetando intervalos de 30 días calendario.

El proceso de registro seguirá la misma lógica de retiros anteriores, aplicando un cronograma escalonado por número final del DNI. Así lo señaló Jorge Carrillo Acosta, docente y especialista en finanzas de la Pacífico Business School, quien precisó que desde el 21 de octubre se habilitarán las solicitudes para quienes posean DNI finalizado en 1, continuando luego con los demás números.

Segundo depósito de CTS en 2025

De forma paralela al retiro de AFP, se suma el abono semestral de la CTS, respaldado por la Ley N.° 32322. Este beneficio corresponde a todo trabajador que haya laborado, como mínimo, cuatro horas diarias durante un mes completo y tiene como objetivo servir de apoyo frente a eventuales periodos de desempleo.

El depósito de noviembre se realiza dentro de los primeros 15 días del mes y los titulares podrán retirar parcial o totalmente esos fondos hasta el 31 de diciembre de 2026, de acuerdo con lo dispuesto por la normativa vigente.

El cálculo de la CTS equivale al 50 % del sueldo mensual más una sexta parte de la gratificación más reciente. El retiro podrá efectuarse en cajeros automáticos, plataformas digitales o aplicaciones bancarias disponibles en todo el país.