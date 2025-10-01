Paro de transportistas este 2 de octubre: estás son las empresas de transporte que formarán parte y no saldrán a trabajar

Los gremios de transporte, tanto de Lima y Callao, se suman al paro que se tiene pactada para este 2 de octubre para exigir justicia por las muertas de sus choferes y las promesas incumplidas por el Gobierno.

La Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao informó que el jueves 2 de octubre se realizará un nuevo paro de transporte. La medida busca protestar contra los ataques violentos y la falta de medidas efectivas frente a la extorsión y el sicariato que afectan al sector. Héctor Vargas, presidente de la coordinadora, precisó que aproximadamente un 30% de los choferes ha decidido no salir a trabajar debido al temor por su seguridad.

A esta paralización se sumarán los gremios Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra) y AETU, por lo que se espera que más de 120 empresas de transporte suspendan sus operaciones. En referencia a los recientes paros de la semana pasada, Martín Valeriano, presidente de Anitra, señaló a La República: “Un 20% de los transportistas bloqueó las rutas como muestra de su inconformidad, porque cada día mueren compañeros. En algún momento se realizaron mesas de diálogo, pero no se lograron soluciones concretas”.

Líneas de transporte que acatarán paro este 2 de octubre

Durante una reunión se comunicó que más de 70 empresas de transporte serán parte de las manifestaciones. A ellas también se sumaron las líneas afiliadas a Anitra y AETU, por lo que se estima que serán un total de 120 empresas as que detendrán sus servicios. La República pudo acceder a la lista de empresas de buses que acatarán el paro:

Empresa de Transportes Importaciones y Servicios HZ S.A.C

Empresa de Transporte Ha Servicios Múltiples de Prop. Unidos Huascar S.A.C.

Empresa de Transporte Nor Lima S.A.C.

Consorcio Empresarial Primero de Septiembre S.A.C.

Empresa de Transporte y Turismo Cinco Estrellas S.A.

E.T.S. Marova Tours S.A.C.

Empresa de Transportes y Servicios Múltiples Los Excelentes Unidos S.A.

Empresa de Transportes 102 S.A.

Multiservicios de Buses de Wayllyu S.A.

Empresa de Transporte Todo Lo Puede en Cristo S.A.C.

Empresa de Transporte y Servicios San Emanuel S.A.C.

Empresa de Transporte y Servicio Lima Chosica S.A.C.

Levaro S.A.C.

Empresa de Transporte y Servicios Múltiples y Comercialización 14 de M.

Empresa de Transporte Urbano Huaycán S.A.

Empresa de Transportes y Servicios Nueva Era Señor de Muruhuay S.A.

Empresa de Transporte y Servicio San Antonio S.A.

Empresa de Transportes José Gálvez S.A.

Translíma S.A.

Empresa de Transporte Rápido Musa S.A.

Empresa de Transportes Múltiples Sin Fronteras S.A.C.

Inversiones Riimárz

Servicios Múltiples e Inversiones Nievería S.A.C.

Empresa de Transporte Urbano El Molinero Express S.A.

Empresa de Transportes y Servicios Múltiples Aquarius Express S.A.C.

Empresa de Transporte e Inversiones Empresariales Nuevo Amanecer S.A.C.

Turismo Huaycán

Empresa de Transportes Santa Rosa de Jicamarca S.A.C.

Empresa de Transportes y Servicios Sagrado Corazón de Collique S.A.C.

Empresa de Transporte Tumi Siglo XXI S.A.

Empresa de Transporte y Servicios San Juan Bautista S.A.

Empresa de Servicios Múltiples Los Laureles de Manchay S.A.

Empresa de Transportes Corazón Valiente S.A.

Vargasant S.A.C.

Empresa de Transporte De Luxe

Consorcio de Transporte Aries S.A.

Empresa de Transportes Veintidós S.R.L.

Empresa de Transporte Señor del Mar S.A.

Empresa de Transporte y Turismo San Juanito

Preferencial San Juanito S.A.C.

Empresa de Transportes y Servicios El Porvenir S.A.

Empresa de Transportes Servicios y Turismo Eureks S.A.C.

Cilap

Empresa de Transporte Jerrbus S.A.C.

Empresa de Transporte Santa Rosa de Lima

Empresa de Transportes y Representaciones Sarita Colonia y Villa Sol S.A.

Transportes Pesqueros S.A.

Varant S.A.C.

Empresa de Transporte Gocarive 19 S.A.

Kid Galahad S.A.

Consorcio de Transporte Adonai

Comunicación Integral Turismo y Servicios Urano Tours S.A.

Empresa de Transportes Carretera Central S.A.C.

Empresa de Transporte Chanquilino S.A.C.

Empresa Becami S.A.C.

Empresa Cielo Mar y Tierra

Empresa de Transporte Unión San Juanito

Empresa Independiente de Transportes S.A.

Empresa de Transportes de Servicios Amancaes S.A.C.

Empresa de Transporte Nuestra Señora del Sagrado Corazón

Empresa de Transporte Huándoy

Transportistas confirmaron marcha y paro este 2 de octubre para EXIGIR seguridad

Los gremios de transporte anunciaron que, además del paro convocado para el jueves 2 de octubre, realizarán una marcha para expresar su rechazo a la creciente inseguridad que afecta al sector. Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora, explicó que el objetivo principal es dialogar con las autoridades del Congreso, incluido su presidente y el titular de la Comisión de Transportes. “El paro es para llamar la atención, lo vamos a presentar el día jueves y seguramente vamos a realizar una marcha (…) hacemos una invocación a los congresistas de los diversos partidos políticos a que estén presentes”, declaró.