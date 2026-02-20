¿Coincidencia o conexión? Samahara Lobatón y Youna se reencuentran en EE.UU. y sorprenden con sus outfits coordinados

La influencer Samahara Lobatón viajó a Estados Unidos y se reencontró con Youna, padre de su primera hija, tras varios coqueteos en transmisiones en vivo. Durante este esperado encuentro, sus seguidores no pudieron dejar de notar cómo ambos mantienen un estilo similar, el conocido “Urban Classic”. Durante su relación solían lucir matching outfits, y ahora, con este reencuentro y los rumores de posible reconciliación, surge la duda: ¿coincidencia o nueva conexión entre ellos?

Samahara Lobatón y su reencuentro con Youna: el estilo urban en su esplendor

El reciente reencuentro de Samahara Lobatón con Youna ha generado gran interés entre sus seguidores, no solo por la reunión en sí, sino también por el estilo similar que ambos lucen pese al paso de los años. Youna, fiel al estilo urbano, apostó por un look deportivo con polo, polera, gorro y buzo, mientras que Samahara, con su estilo versátil que va del glam al comfy, eligió un jean y top rosa, casual pero con esencia propia. En esta ocasión, ambos hicieron un guiño al matching outfits, destacando el Urban Classic como protagonista, recordando la conexión de estilo que siempre los caracterizó.

Samahara Lobatón y Youna y su gusto por los matching outfits