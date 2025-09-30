El paro de transportistas en Lima y Callao del 2 de octubre genera preocupación entre familias. Más de 120 empresas suspenderán servicios, afectando la movilidad escolar.

El anunciado paro de transportistas en Lima y Callao para este jueves 2 de octubre ha generado gran preocupación en miles de familias. Más de 120 empresas de transporte urbano suspenderán sus actividades durante 24 horas, lo que podría complicar la movilidad de los escolares. En este contexto, muchos padres se preguntan si habrá clases presenciales en colegios públicos y privados y esto respondió Minedu.

¿Habrá clases escolares en Lima y Callao este jueves 2 de octubre por el paro de transportistas?

Los gremios de transporte urbano de Lima y Callao confirmaron que este jueves 2 de octubre realizarán un paro de 24 horas en rechazo a la inseguridad, la extorsión y los atentados que afectan al sector. Más de 120 empresas suspenderán sus servicios, según informó la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano.

Esta situación ha generado dudas en los padres de familia sobre la asistencia de sus hijos a los colegios. Consultado por La República, el Ministerio de Educación (Minedu) precisó que, hasta el momento, las clases continúan con normalidad. No obstante, el sector no descarta emitir un comunicado si se considera necesario pasar a modalidad virtual.

En anteriores jornadas de paralización, el Minedu adoptó distintas medidas: desde mantener las clases presenciales, como ocurrió el 21 de agosto bajo la gestión de Morgan Quero, hasta disponer la suspensión y el cambio repentino a la virtualidad, lo que ocasionó críticas por la falta de anticipación.

Si hubiera cambios para este paro del 2 de octubre, las entidades encargadas de informar serán la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) y la Dirección Regional de Educación del Callao (DREC). En cuanto a los colegios privados, cada institución tendrá la potestad de decidir las acciones que garanticen la seguridad de su comunidad educativa.

Paro y marcha de transportistas buscan presionar al Congreso este 2 de octubre

El sector transporte vuelve a levantar la voz. Los gremios confirmaron que no solo acatarán el paro programado para este jueves 2 de octubre, sino que también saldrán a las calles en una marcha que busca visibilizar la falta de seguridad y respuestas ante los constantes ataques que sufren sus unidades.

Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora, indicó que el objetivo central es lograr un acercamiento con los representantes del Congreso y generar un espacio de diálogo real. “El paro es para llamar la atención, lo vamos a presentar el día jueves y seguramente vamos a realizar una marcha (…) hacemos una invocación a los congresistas de los diversos partidos políticos a que estén presentes”, manifestó.