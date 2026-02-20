Valentino mostró sus chats con Gino Assereto , donde se ve que le enviaba corazones y lo invitaba a verse, desmintiendo rumores de distanciamiento.

El tiktoker Valentino decidió poner fin a los rumores sobre un supuesto romance con el exchico reality Gino Assereto, tras la viralización de un video que ambos publicaron. Aunque Gino negó cualquier vínculo sentimental, Valentino explicó cómo se dio la grabación y, para dejar todo claro, compartió chats que muestran un trato cariñoso por parte del exintegrante de EEG, avivando aún más la curiosidad de sus seguidores sobre la naturaleza de su relación.

Valentino revela cómo se dio la grabación del video con Gino Assereto

En medio de la transmisión de su programa No Tenemos Filtro, el tiktoker se pronunció para aclarar su cercanía con Gino Assereto, ante los rumores sobre un supuesto romance que habría mantenido oculto. Mientras Gino rompía su silencio, Valentino decidió contar cómo se dio su encuentro para la grabación del video que se volvió viral.

Tras escuchar las palabras de Jota Benz, hermano de Gino, Valentino mostró los chats que tiene con el exguerrero:

"Jajajaja no pasa nada, todo fresh jajaja. Sabes que te estimo mucho y jamás me incomodaría (emojis de corazón morado) . No te asustes jajaja (emoji de abrazo y un corazón morado). Valentino, oye jajajaja, te jodí en la previa del partido de Alianza, me tocaba pues. Oye, ¿la haces ir al estadio un día a grabar una previa? Yo te paso la entrada", le escribió Gino Assereto.

"Nos conocimos en 'Esto Es Guerra', nos comenzamos a seguir en Instagram, para ese entonces yo lo seguía a él, pero obviamente él no me seguía y me devolvió el follow. Hubo una parte donde hubo un accidente y me lesioné y él preocupado me responde la historia. Yo le conté más o menos y él me dijo 'cuídate mucho'. (...) Ya estamos cuadrando para vernos y conocernos", contó Valentino.

Gino Assereto aclara los rumores y pone fin a la polémica con Valentino