Kyara Villanella enfrenta firme a Keiko Fujimori por afirmar que tendría a bebé si fuese víctima de abuso: "No significa que pensemos igual"

Kyara Villanella , hija de Keiko Fujimori, emitió un firme pronunciamiento negando que su madre haya dicho que aceptaría continuar un embarazo producto de una violación.

La candidata a la presidencia del Perú en las elecciones 2026, Keiko Fujimori, compartió su posición sobre el polémico tema del aborto, esto en el programa ‘Enfrentados’. La exprimera dama sorprendió al contar que tuvo una seria conversación con sus hijas sobre tema, donde indicó que les pediría que conserven al bebé si salieran embarazadas producto de una violación sexual. Ante esto, su hija mayor con Mark Vito, Kyara Villanella, no dudó en salir a responder los múltiples cuestionamientos de sus seguidores, quienes le pidieron compartir su postura al respecto. Al parecer, la joven no estaría del todo de acuerdo con su madre.

Kyara Villanella expresa su postura sobre el tema del aborto en caso de abuso sexual y enfrenta a Keiko

Keiko Fujimori, conocida por sus múltiples intentos de postular para la presidencia del Perú, estuvo en el programa ‘Enfrentados’, donde reconfirmó su forma de pensar sobre el tema del aborto y manifestó que, hasta en caso de violación, evaluaría en continuar con el embarazo. Asimismo, señaló que, si una de sus hijas pasara por una situación como esa, le pediría que siga con la gestación y conserve al bebé.

“Lo he conversado con mis hijas. Si ellas pasaran por una situación así, yo les diría que tengan al bebé. Yo estoy a favor del aborto solo cuando la vida de la madre está en riesgo”, aseguró.

Ante estas declaraciones, Kyara Villanella de 18 años, reapareció en sus redes sociales expresó su negativa a las declaraciones de su madre, quien la nombro tanto a ella como a su hermana como si pensaran igual sobre el delicado tema.

"Normalmente no me pronunciaría sobre un tema tan controversial como este, porque sé que divide opiniones y crea bandos. Pero al mencionarse explícitamente a 'mis hijas' en la entrevista, se me incluye en una postura que no me representa, y considero necesario aclararlo. Tengo 18 años, soy mayor de edad y tengo mi propia capacidad de decisión. Mi opinión personal es distinta a la de mi mamá", se puede leer en al inicio del mensaje.