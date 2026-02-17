Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Congreso censura a José Jerí con 75 votos y convocará elección de nuevo presidente este miércoles

Congreso censura a José Jerí con 75 votos y convocará elección de nuevo presidente este miércoles

El Congreso de la República decidió a favor a la censura contra el presidente José Jerí con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Congreso censura a José Jerí con 75 votos y convocará elección de nuevo presidente este miércoles
    Censuran a José Jerí y mañana se elige nuevo presidente.
    Congreso censura a José Jerí con 75 votos y convocará elección de nuevo presidente este miércoles

    El Pleno del Congreso de la República acordó la salida inmediata de José Jerí de la Presidencia del Parlamento tras aprobar su censura con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones. La decisión se adoptó luego de un extenso debate en el que se analizaron siete mociones impulsadas por los congresistas Ruth Luque, Elías Varas, Jaime Quito, Edward Málaga, Esdras Medina, Edwin Martínez y Hamlet Echevarría.

    wapa.pe

    LEE MÁS: CONFIRMADO | Reniec anuncia entrega gratuita de DNI electrónico en este distrito hasta el 27 de febrero

    Los parlamentarios sustentaron su pedido en el denominado caso “Chifagate”, que involucra presuntas reuniones reservadas con empresarios extranjeros y visitas nocturnas al Palacio de Gobierno que, según los cuestionamientos, habrían derivado en contrataciones. Tras la votación, la presidencia del Legislativo quedó vacante de manera automática, conforme al reglamento interno.

    ¿Cuándo se elegirá al nuevo presidente del Congreso?

    En declaraciones a RPP, el titular del Parlamento, Alejandro Rospigliosi, precisó que el proceso de elección del reemplazo ya tiene fecha definida. Según explicó, el nuevo presidente del Congreso será elegido este miércoles 18 de febrero a las 6:00 p. m., en una sesión convocada de acuerdo con la normativa vigente.

    La elección permitirá completar el periodo correspondiente y restablecer la conducción formal de la Mesa Directiva, en medio de un escenario político marcado por cuestionamientos y tensiones dentro del Legislativo.

    SOBRE EL AUTOR:
    Congreso censura a José Jerí con 75 votos y convocará elección de nuevo presidente este miércoles
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Confirman masivo corte de luz este 18 de febrero por hasta 9 horas: revisa los horarios y las zonas afectadas.

    Kyara Villanella enfrenta firme a Keiko Fujimori por afirmar que tendría a bebé si fuese víctima de abuso: "No significa que pensemos igual"

    ES OFICIAL | Vacaciones escolares 2026 cambiaron: Minedu oficializó el nuevo calentario a nivel nacional

    Sedapal confirma corte de agua este 18 de febrero en 10 distritos por 12 horas: horarios y zonas afectadas

    CONFIRMADO | LATAM Airlines informa que anula los vuelos a esta provincia del país desde hoy

    Lo más vistos en Ocio

    ES OFICIAL | Peruanos ya pueden viajar sin visa a estos países en el 2026: Esta es la lista completa de destinos

    15 Animes para adultos que encuentras en Crunchyroll

    ¿Las telas de ZARA se fabrican en GAMARRA?: esta es la IMPENSADA verdad de la ropa de las grandes marcas

    ¿Se puede borrar el historial de Yape? Esto es lo que debes saber sobre tus transferencias

    Revelan que peligroso fenómeno se está acercando al Perú y podría quedarse durante 10 meses

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;