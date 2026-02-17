Congreso censura a José Jerí con 75 votos y convocará elección de nuevo presidente este miércoles

El Congreso de la República decidió a favor a la censura contra el presidente José Jerí con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones.

El Pleno del Congreso de la República acordó la salida inmediata de José Jerí de la Presidencia del Parlamento tras aprobar su censura con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones. La decisión se adoptó luego de un extenso debate en el que se analizaron siete mociones impulsadas por los congresistas Ruth Luque, Elías Varas, Jaime Quito, Edward Málaga, Esdras Medina, Edwin Martínez y Hamlet Echevarría.

Los parlamentarios sustentaron su pedido en el denominado caso “Chifagate”, que involucra presuntas reuniones reservadas con empresarios extranjeros y visitas nocturnas al Palacio de Gobierno que, según los cuestionamientos, habrían derivado en contrataciones. Tras la votación, la presidencia del Legislativo quedó vacante de manera automática, conforme al reglamento interno.

¿Cuándo se elegirá al nuevo presidente del Congreso?

En declaraciones a RPP, el titular del Parlamento, Alejandro Rospigliosi, precisó que el proceso de elección del reemplazo ya tiene fecha definida. Según explicó, el nuevo presidente del Congreso será elegido este miércoles 18 de febrero a las 6:00 p. m., en una sesión convocada de acuerdo con la normativa vigente.