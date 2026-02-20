Wapa.pe
¡APAGÓN TOTAL! Confirman CORTE DE LUZ MASIVO el 20 y 21 de febrero por hasta 10 horas en estos DISTRITOS

Sedapal confirma corte de agua este sábado 21 de febrero por hasta 8 horas: este distrito se verá afectado

Sedapal anunció una interrupción programada del servicio de agua potable en un distrito de Lima para este sábado 21 de febrero.

    Sedapal confirma corte de agua este sábado 21 de febrero por hasta 8 horas: este distrito se verá afectado
    Sedapal confirma corte de agua este sábado 21 de febrero por hasta 8 horas: este distrito se verá afectado. | Composición Wapa
    Sedapal confirma corte de agua este sábado 21 de febrero por hasta 8 horas: este distrito se verá afectado

    Sedapal informó que este sábado 21 de febrero habrá un corte programado de agua en un distrito de Lima Metropolitana. A través de su canal de difusión en WhatsApp, la empresa estatal indicó que el servicio se interrumpirá debido a trabajos de mantenimiento en la red, con el objetivo de garantizar la calidad del servicio y prevenir inconvenientes futuros.

    wapa.pe

    LEE MÁS: ¡PERÚ ARDERÁ! Senamhi ALERTA por aumento de temperaturas con picos de 33 °C en estas zonas

    ¿Qué distritos no tendrán agua durante el 21 de febrero?

    Según Sedapal, el corte programado del 21 de febrero en Los Olivos se debe a trabajos de mantenimiento, incluyendo limpieza de reservorios y revisión de infraestructura, para garantizar una distribución eficiente del agua en los hogares de Lima.

    • Zonas afectadas: A.H. Fortín Caycho
    • Sector: 80
    • Hora del corte y restablecimiento del servicio: desde las 12:00 p. m. hasta las 8:00 p. m.
    • Motivo de suspensión: limpieza de reservorio.
    Corte de agua en Los Olivos durante el 21 de febrero. Fuente: Sedapal.
    Corte de agua en Los Olivos durante el 21 de febrero. Fuente: Sedapal.
    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: ¿PRECIO del DÓLAR cambia tras juramentación del mandatario José María Balcázar?

    Consejos ante el corte de agua

    • Guardar agua suficiente para cubrir necesidades básicas como consumo, higiene, preparación de alimentos y limpieza del hogar.
    • Usar recipientes limpios con tapa, destinados únicamente al almacenamiento de agua potable.
    • Colocar los recipientes en lugares frescos, alejados de la luz solar directa y fuera del alcance de animales.
    • No llenar los recipientes completamente para evitar derrames y facilitar su transporte.
    • Mantener una reserva adicional para emergencias, como primeros auxilios o limpieza de objetos esenciales.
    • Racionar el agua y priorizar su uso en actividades indispensables durante la suspensión del servicio.
    • Evitar lavar ropa, autos u otras actividades no urgentes que consuman gran cantidad de agua.
    • Desinfectar el agua almacenada si se conservará varios días, utilizando pequeñas dosis de cloro apto para consumo.
    • Mantener tapados sifones, lavaderos y cisternas no utilizadas para prevenir malos olores y plagas.
    ;