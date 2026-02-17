Wapa.pe
Sedapal confirma corte de agua este 18 de febrero en 10 distritos por 12 horas: horarios y zonas afectadas

Sedapal anunció una interrupción programada del servicio de agua potable enfocado en más de ocho distritos de Lima para este miércoles 18 de febrero.

    Sedapal confirma corte de agua este 18 de febrero en 10 distritos durante 12 horas: horarios y lista de zonas afectadas. | Composición Wapa
    Sedapal ha programado cortes temporales de agua potable que afectarán este 18 de febrero a muchas viviendas y negocios. La suspensión del servicio alcanzará diversas zonas de Ate, Santa Anita, San Luis, San Borja, Santiago de Surco, Chorrillos, San Juan de Lurigancho, La Molina, Villa María del Triunfo, San Miguel y Comas con interrupciones de hasta ocho horas en algunos casos.

    El anuncio fue difundido a través de redes sociales, donde la entidad informó que la medida responde a trabajos de empalme de tuberías y limpieza de reservorios, los cuales impactarán distintos barrios y sectores, según los comunicados oficiales.

    Corte de agua este 18 de febrero: horario y zonas afectadas

    Ate

    • Horario de corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m
    • Sector 21, 22, 23, 24, 179, 180 y 181
    • Motivo de corte: Baja presión de agua
    • Áreas afectadas: Urb. Mayorazgo, Urb. La Merced y área comprendida entre Av. Nicolás Ayllón, Av. Evitamiento, Av. Circurvalanción, Av. Separado Industrial, Av. Las Torres.

    Santa Anita

    • Horario de corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m
    • Sector 77, 166, 167, 168, 170, 171 y 172
    • Motivo de corte: Baja presión de agua
    • Áreas afectadas:  Área comprendida entre Av. De La Cultura, Carretera Central, Av. Colectora Industrial, Av. Huancaray, Urb. Los Chancas de Andahuaylas.

    San Luis / San Borja

    • Horario de corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m
    • Sector 3
    • Motivo de corte: Baja presión de agua
    • Áreas afectadas: Área comprendida entre Av.Nicolás Arriola, Av. Circunvalación, Av. Javier Prado, Av. San Luis

    Santiago de Surco

    • Horario de corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 04:30 p.m.
    • Sectores 87, 89, 296, 297, 298 y 299
    • Motivo de corte: Baja presión de agua
    • Áreas afectadas: Área comprendida entre Av. Javier Prado Este, Av. Golf de los incas limite Cerro Camacho, limite Cerro Centinela limite Lomas de Pamplona Surco, Jr. Tambo Real, Av. Primera, Av. Panamerica Sur.
    Chorrillos

    • Horario de corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 04:30 p.m.
    • Áreas afectadas: Área comprendida entre los sectores 91, 92 y 97
    • Motivo de corte: Baja presión de agua

    San Juan de Lurigancho

    • Horario de corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m
    • Motivo de corte: Baja presión de agua
    • Áreas afectadas: Av. 9 de octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusilagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Zarate, Urb. Caja de Agua, Urb. Chacarrilla Otero, Coop. Las Flores, Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión I y II, Coop. La Huayrona I, Urb. San Gabriel.

    La Molina

    • El corte en este distrito será desde las 10:30 a.m. hasta las 04:30 p.m.

    Villa María del Triunfo

    • Horario de corte: Desde las 11:00 a.m. hasta las 5:00 p.m
    • Sector: 308 / Sub-Sector: 308-05
    • Motivo de corte: Limpieza de reservorio
    • Áreas afectadas:  Habilitaciones del Sector 3028 Sub Sector 308-6 / Rap 4 Virgen de la Candelaria 2. Cuadrante: Entre Pasaje Chimbote, Pasaje Puno y Av. El progreso - A.H. Virgen de la Candelaria. Pasaje Cañete S/N - A.H. Fernando Belaúnde Terry II. Habilitaciones del sector 308-05 / RRP-5 Candelaria I. Cuadrante: Calle S/N, pasaje Cusco, Prol. José C. Mariátegui y Av. Cerro Verde

    San Miguel

    • Horario de corte: Desde las 10 am. hasta las 10:00 p.m.
    • Áreas afectadas: APV Ramiro Prialé, APV Riva Agüero, Asociación Municipales, Urb. Pando 8.ª etapa, Asoc. Riva Agüero y Urb. Rigel. Cuadrante: Av. Venezuela, Av. Universitaria, Calle Los Tulipanes, Av. José de la Riva Agüero. Urb. Rigel. Cuadrante: Av. Venezuela, Av. Universitaria, Calle Los Tulipanes, Av. José de la Riva Agüero. 
    • Motivo de corte: Ejecución de empalme

    Comas

    • Horario de corte: Desde las 12 m.hasta las 8:00 p.m.
    • Áreas afectadas: A.H. Año Nuevo sector 111 Jorge Basadre zona A, A.H. Año Nuevo sector 18 de Enero zona A, A.H. Año Nuevo sector El Mirador zona A, A.H. Año Nuevo sector 29, zona A, A.H. Año Nuevo sector 24 de Marzo zona A, A.H. El Carmen Bajo Marginal, A.H. El Carmen Bajo Dios es Amor. A.H. Año Nuevo sector 27 de Noviembre zona A, A.H. Año Nuevo sector 11 de Julio zona A, A.H. Año Nuevo sector 6 de Marzo, A.H. Año Nuevo sector Bellavista, A.H. Año Nuevo sector Colina zona A, A.H. Año Nuevo sector El Ayllu zona A, A.H. Año Nuevo El Mirador zona A, A.H. Año Nuevo sector 29, A.H. Dios es Amor.
    • Motivo de corte:  Limpieza de reservorio
    SOBRE EL AUTOR:
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

