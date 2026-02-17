Sedapal ha programado cortes temporales de agua potable que afectarán este 18 de febrero a muchas viviendas y negocios. La suspensión del servicio alcanzará diversas zonas de Ate, Santa Anita, San Luis, San Borja, Santiago de Surco, Chorrillos, San Juan de Lurigancho, La Molina, Villa María del Triunfo, San Miguel y Comas con interrupciones de hasta ocho horas en algunos casos.