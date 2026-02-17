Confirman masivo corte de luz este 19 de febrero por hasta 8 horas: revisa los horarios y las zonas afectadas.

Wapa.pe
Revisa el listado de zonas afectadas por el corte de luz este jueves 19 de febrero, que durará hasta 8 horas, y organiza tus actividades para evitar inconvenientes.

    ¡Atención! Las empresas Hidrandina y Seal informaron que este jueves 19 de febrero se realizarán cortes programados de energía en distintas regiones del país. La suspensión temporal del servicio responde a labores de mantenimiento, renovación de transformadores y poda preventiva de árboles. Se aconseja a los usuarios tomar previsiones, sobre todo quienes realizan trabajo remoto, para evitar inconvenientes y asegurar el normal desarrollo de sus actividades.

    Corte de luz este 19 de febrero: zonas afectadas y horario de restablecimiento

    La Libertad (Huanchaco)

    • Zonas afectadas: Sector Jardines del Trópico - Ca. Las Orquídeas Mza E; Ca. Los Cedros lote 04; Ca. Los Jardines cdra. 3; Mzas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, LL; Mza. S/N Lote UC 10123. Sector Cruce Huanchaco:  Autopista Huanchaquito Bajo Nº Parcela VD  142 III. Sector El Trópico JARDIN Etapa: Ca. Los Cedros cdra. 8; Hacienda San José s/n; Mzas A, B, C, D, E, F, G, H, I.     
    • Hora de corte: desde las 09:00 a.m. a 12:30 p.m.

    La Libertad (Trujillo)

    • Zonas afectadas: Urb. Palermo - Av. América Sur cdras 5, 7, 8, 9; Ca. Guzmán Barrón cdras:1, 2, 3; Ca. Ignacio Merino cdras: 2, 7; José de La Riva Agüero cdra. 7; Mariano Melgar cdras: 2, 3.  
    • Hora de corte: desde las 02:30 a.m. a 05:30 p.m.
    Ancash (Caraz)

    • Zonas afectadas: Sector de Shocsha y Comunidad de Cruz de Mayo y anexos.
    • Hora de corte: desde las 09:00 a.m. a 12:00 p.m.

    Cajamarca

    • Zonas afectadas: Guzmango/Contumaza - Pueblo Guzmango. Santiago, Las Tayas, Cruz Grande, Totorillas, Pampa La Montaña, El Marín, Chausibolán. Anexo Peña Bolan.  Tantarica/Contumaza - Pueblo Catán.Altamizas, Cholol Alto y Bajo.              
    • Hora de corte: desde las 08:00 a.m. a 04:30 p.m.
    • Zonas afectadas: San Benito/ Contumaza - Pueblo San Benito, Pueblo Yetón, Aa. Hh. La Huaca, Aa. Hh. Portada, Aa. Hh. Pueblo Nuevo, Aa. Hh. Jaguey, Aa. Hh. Shimba, Aa. Hh. La Villa, Aa. Hh. La Banda, Aa. Hh.  El Algarrobal. Santa Ana, Los Incas, Palo Blanco, Chapolan, La Cienega, El Turral. Santa Cruz De Toled/ Contumaza - Pueblo Santa Cruz De Toledo. Los Higos, Ayambla, Ahijadero. Anexo Choloque. Cascas/Gran Chimú - Caserío El Uno.
    • Hora de corte: desde las 08:00 a.m. a 04:30 p.m.

    Nicolás de Pierola, Uraca

    • Zonas afectadas: Urb. Nicolás de Pierola: Charahuayo y Suhani. - Urb. de Uraca: A.A.H.H. Villa Eléctrica, Anexo La Punta Colorada, Cantas, El Pedregal, Escalerrillas, La Mezana, Las Malvinas, Pitis, Punta Colorada, Sarcas, Satélite, Toran y Villa Hermosa.
    • Hora de corte: desde las 07:00 a. m. hasta las 3:00 p. m.
