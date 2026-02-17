Confirman masivo corte de luz este 19 de febrero por hasta 8 horas: revisa los horarios y las zonas afectadas.

¡Atención! Las empresas Hidrandina y Seal informaron que este jueves 19 de febrero se realizarán cortes programados de energía en distintas regiones del país. La suspensión temporal del servicio responde a labores de mantenimiento, renovación de transformadores y poda preventiva de árboles. Se aconseja a los usuarios tomar previsiones, sobre todo quienes realizan trabajo remoto, para evitar inconvenientes y asegurar el normal desarrollo de sus actividades.