La norma extiende las atribuciones de la Policía en los controles de identidad, estableciendo un tiempo límite para el traslado a una comisaría por falta de documentos, situación que además puede evitarse en el Estado de Emergencia .

Estado de Emergencia: qué hacer si la Policía te interviene y no tienes tu documento de identidad

El Estado de Emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, establecido por treinta días mediante el Decreto Supremo N.º 124-2025-PCM, ha incrementado la presencia de las autoridades en las calles y ampliado las facultades de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas para realizar controles de identidad. En este contexto, las restricciones a ciertos derechos constitucionales permiten que los agentes soliciten documentos de identificación durante operativos rutinarios o específicos.

¿Qué sucede si la Policía me interviene sin DNI?

Durante el Estado de Emergencia, los controles de identidad se han intensificado, especialmente en áreas calificadas como críticas por las autoridades. Si una persona es intervenida y no porta su Documento Nacional de Identidad (DNI) ni otro documento oficial, los agentes pueden aceptar cualquier medio válido que acredite su identidad. Según la normativa vigente, el control de identidad se define como el requerimiento de identificación personal por parte de un agente en la vía pública o dentro de inmuebles, siempre que las circunstancias lo justifiquen.

En caso de no poder demostrar la identidad mediante ningún documento físico, la ley autoriza a la policía a trasladar a la persona a la comisaría más cercana con el único propósito de verificar su identidad. Este procedimiento tiene un límite máximo de cuatro horas. Si pasado ese tiempo no se logra la plena identificación, la autoridad debe permitir la salida inmediata del ciudadano.

Alternativas digitales para acreditar la identidad

Frente a la posibilidad de no llevar documentos físicos durante el Estado de Emergencia, el Estado ha puesto a disposición diversas herramientas digitales gratuitas y de fácil acceso. En caso de extravío o imposibilidad de portar el DNI, se puede obtener el certificado C4 a través del portal del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) (acceso aquí). Este documento electrónico sirve como respaldo para verificar la identidad y puede presentarse en trámites urgentes.

Para los conductores, existen también plataformas oficiales en línea donde es posible consultar los documentos requeridos por las autoridades:

Certificado de Inspección Técnica Vehicular (CITV): Consultar aquí

Tarjeta de Propiedad: Consultar aquí

Licencia de Conducir: Consultar aquí

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT): Consultar aquí