La titularidad formal de una vivienda es clave para facilitar créditos y garantizar la herencia. Cofopri ofrece un proceso para quienes habitan un terreno por más de diez años.

Lograr la titularidad formal de un inmueble cambia vidas: protege tu inversión, facilita el acceso a créditos y permite heredar con seguridad. El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) ofrece una vía basada en la prescripción adquisitiva de dominio para ocupantes que acrediten posesión continua por más de una década. Este mecanismo busca convertir la posesión de años en un derecho reconocido por ley, siempre que se cumplan una serie de condiciones ¿Cuáles son?

¿Qué requisitos exige Cofopri para acceder a la titulación?

Para acceder al procedimiento debes reunir pruebas y cumplir criterios que demuestren la veracidad y continuidad de tu posesión. Entre los requisitos clave están:

Permanencia mínima: acreditar que el terreno fue ocupado por más de 10 años de forma continua y sin disputas públicas que lo contradigan.

Ausencia de litigios: presentar una declaración jurada que manifieste que no existen procesos judiciales en curso contra la posesión.

Empadronamiento de los ocupantes: registrar a las personas que habitan el predio; en general se solicita que al menos la mitad de los residentes figure en la solicitud.

Pruebas de ocupación: aportar evidencias como testimonios de vecinos, recibos de servicios (luz, agua), comprobantes de pago de predios o impuestos, fotografías antiguas, entre otros documentos que respalden la antigüedad de la posesión.

Cofopri realiza una verificación territorial y documental para evitar fraudes y garantizar que la regularización beneficie a quienes realmente habitan y cuidan el predio. El proceso incluye inspecciones in situ, análisis de antecedentes registrales y entrevistas con testigos.

¿Puedo vender un terreno titulado por Cofopri? Esto es lo que dice la norma

Muchas familias que reciben un título gratuito de Cofopri se preguntan si pueden vender el predio inmediatamente. Sin embargo, la normativa es clara: la Ley N.º 31056 y el Decreto Supremo N.º 002-2021-VIVIENDA prohíben la venta o transferencia de estos terrenos durante los primeros cinco años desde que quedan inscritos en el Registro de Predios. Esta restricción se aplica para frenar el tráfico de terrenos y asegurar que los lotes lleguen realmente a quienes buscan vivienda digna.