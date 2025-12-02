Un sismo de magnitud 4,6 se registró a las 11.41 horas a 56 kilómetros al SO de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao. El temblor de hoy, martes 2 de diciembre, tuvo una profundidad de 44 kilómetros, así informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.