INPE abre convocatoria laboral diciembre 2025: 30 plazas en Lima y 8 regiones con sueldos de hasta S/ 7.764

INPE abre convocatoria laboral diciembre 2025: 30 plazas en Lima y 8 regiones con sueldos de hasta S/ 7.764Únete al canal de Whatsapp de Wapa
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) lanzó un nuevo conjunto de convocatorias CAS para diciembre de 2025, dirigido a aspirantes con formación secundaria, técnica, universitaria o con estudios de maestría, dependiendo del cargo. El proceso contempla más de 30 vacantes distribuidas en Arequipa, Cusco, Moquegua, Madre de Dios, Apurímac, Lima, Lambayeque, Piura y La Libertad.
Las plazas se organizan en dos grupos: el primero incluye puestos para auxiliares, asistentes y choferes; mientras que el segundo reúne a especialistas, analistas, abogados y profesionales de diversas áreas. Cada cargo cuenta con su propio plazo de postulación, por lo que es fundamental revisar las fechas antes de enviar la solicitud.
A continuación se presenta el detalle de ambas convocatorias difundidas el 3 de diciembre de 2025, con los requisitos, sedes, remuneraciones y fechas límite de cada vacante.
Convocatoria INPE para auxiliares, asistentes, choferes y otros (12 vacantes)
Rango salarial: S/ 2.564 a S/ 3.814
Regiones: Arequipa, Cusco, Moquegua, Madre de Dios, Apurímac
Puestos resaltantes:
- Asistente legal
- Asistente administrativo
- Chofer administrativo
- Auxiliar de limpieza
- Auxiliar de mantenimiento
- Auxiliar de trámite documentario
- Especialista de sistemas e informática
Detalle de vacantes:
CAS 013 – Asistente Legal
1 puesto – Título/Licenciatura en Derecho – S/ 3.814 – Arequipa – Cierre: 11/12/2025
CAS 014 – Asistente Administrativo
1 puesto – Técnico en Computación, Administración o Contabilidad; si es universitario, mínimo 6 ciclos – S/ 2.864 – Moquegua – Cierre: 11/12/2025
CAS 011 – Chofer Administrativo
2 puestos – Secundaria completa y licencia A-II B – S/ 3.064 – Cusco – Cierre: 12/12/2025
CAS 012 – Auxiliar de Limpieza
1 plaza en Madre de Dios y 1 en Apurímac – Secundaria completa – S/ 2.564 – Cierre: 12/12/2025
CAS 013 – Auxiliar de Mantenimiento
1 plaza en Madre de Dios y 1 en Cusco – Secundaria completa – S/ 2.564 – Cierre: 12/12/2025
CAS 014 – Auxiliar de Trámite Documentario
1 vacante en Madre de Dios y 2 en Cusco – Secundaria completa – S/ 2.564 – Cierre: 12/12/2025
CAS 015 – Especialista en Sistemas e Informática
1 puesto – Título en Ingeniería de Sistemas – S/ 3.764 – Arequipa – Cierre: 12/12/2025
Convocatoria INPE para especialistas, analistas, abogados y profesionales (23 vacantes)
Rango salarial: S/ 2.264 a S/ 7.764
Regiones: Lima, Lambayeque, La Libertad, Piura
Este segundo grupo concentra vacantes para abogados, enfermeros, especialistas administrativos, analistas informáticos, profesionales de salud, choferes, motoristas, docentes, economistas, psicólogos y más.
Principales puestos:
CAS 135 – Abogado/a
1 plaza – Título en Derecho + Maestría en Derecho Penal o Procesal Penal – S/ 6.264 – Lima – Cierra: 15/12/2025
CAS 136 – Choferes
2 plazas – Secundaria y licencia A-I o A-IIB – S/ 2.764 – Lima – Cierra: 15/12/2025
CAS 137 – Especialista en Gestión de Procesos
1 vacante – Licenciatura en Administración, Economía, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas o afines – S/ 5.764 – Cierra: 15/12/2025
CAS 138 – Investigador (Abogado)
1 puesto – S/ 6.264 – Cierra: 15/12/2025
CAS 139 – Asistente Administrativo
1 vacante – Técnico en Secretariado, Administración o Contabilidad – S/ 2.264 – Cierra: 15/12/2025
CAS 140 – Especialista Legal
1 puesto – S/ 7.764 – Cierra: 15/12/2025
CAS 141 – Analista I de Soporte Informático
Requisito: Bachiller en Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones, Informática o afines – S/ 5.264 – Cierra: 15/12/2025
CAS 142 – Especialistas de Sistemas
2 plazas – S/ 6.264 – Cierra: 15/12/2025
CAS 143 – Motorista I
Secundaria completa y licencia BII C – S/ 3.264 – Cierra: 15/12/2025
CAS 144 y 145 – Analistas de Archivo y Gestión Documental
Técnico en Administración o Archivística – S/ 5.264 – Cierra: 15 y 16/12/2025
CAS 146 y 147 – Abogados
S/ 7.764 / S/ 5.264 – Cierra: 16/12/2025
CAS 148 y 149 – Especialistas en Salud y Salud Mental
Enfermería, Obstetricia, Psicología, Odontología – S/ 6.264 – Cierra: 16/12/2025
CAS 002 – Especialista en Recursos Humanos (Lambayeque)
S/ 3.764 – Cierra: 16/12/2025
CAS 005 – Especialista en Manualidades (Piura)
S/ 2.464 – Cierra: 16/12/2025
CAS 003 y 004 – Enfermería (La Libertad)
S/ 3.764 / S/ 2.304 – Cierra: 17/12/2025
¿Cómo postular a las convocatorias del INPE 2025?
El proceso se realiza completamente en línea y exige adjuntar los formatos y anexos correspondientes a cada puesto. Los pasos generales son:
- Revisar las bases del cargo elegido.
- Completar los anexos y declaraciones juradas.
- Preparar la documentación solicitada en PDF en el orden indicado.
- Enviar la postulación mediante la mesa de partes virtual del INPE dentro del plazo establecido.
Cada vacante cuenta con su propio cronograma, por lo que es esencial verificar la fecha límite antes de postular.