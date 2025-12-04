Wapa.pe
Hija mayor de Pamela López sorprende con inesperada confesión tras examen de ETS de su madre: "Necesito aprender"

INPE abre convocatoria laboral diciembre 2025: 30 plazas en Lima y 8 regiones con sueldos de hasta S/ 7.764

Las vacantes del INPE se dividen en dos grupos: el primero incluye puestos para auxiliares, asistentes y conductores, y el segundo contempla cargos para especialistas, analistas, abogados y otros profesionales.

    El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) lanzó un nuevo conjunto de convocatorias CAS para diciembre de 2025, dirigido a aspirantes con formación secundaria, técnica, universitaria o con estudios de maestría, dependiendo del cargo. El proceso contempla más de 30 vacantes distribuidas en Arequipa, Cusco, Moquegua, Madre de Dios, Apurímac, Lima, Lambayeque, Piura y La Libertad.

    Las plazas se organizan en dos grupos: el primero incluye puestos para auxiliares, asistentes y choferes; mientras que el segundo reúne a especialistas, analistas, abogados y profesionales de diversas áreas. Cada cargo cuenta con su propio plazo de postulación, por lo que es fundamental revisar las fechas antes de enviar la solicitud.

    A continuación se presenta el detalle de ambas convocatorias difundidas el 3 de diciembre de 2025, con los requisitos, sedes, remuneraciones y fechas límite de cada vacante.

    Convocatoria laboral INPE
    Convocatoria INPE para auxiliares, asistentes, choferes y otros (12 vacantes)

    Rango salarial: S/ 2.564 a S/ 3.814
    Regiones: Arequipa, Cusco, Moquegua, Madre de Dios, Apurímac

    Puestos resaltantes:

    • Asistente legal
    • Asistente administrativo
    • Chofer administrativo
    • Auxiliar de limpieza
    • Auxiliar de mantenimiento
    • Auxiliar de trámite documentario
    • Especialista de sistemas e informática

    Detalle de vacantes:

    CAS 013 – Asistente Legal
    1 puesto – Título/Licenciatura en Derecho – S/ 3.814 – Arequipa – Cierre: 11/12/2025

    CAS 014 – Asistente Administrativo
    1 puesto – Técnico en Computación, Administración o Contabilidad; si es universitario, mínimo 6 ciclos – S/ 2.864 – Moquegua – Cierre: 11/12/2025

    CAS 011 – Chofer Administrativo
    2 puestos – Secundaria completa y licencia A-II B – S/ 3.064 – Cusco – Cierre: 12/12/2025

    CAS 012 – Auxiliar de Limpieza
    1 plaza en Madre de Dios y 1 en Apurímac – Secundaria completa – S/ 2.564 – Cierre: 12/12/2025

    CAS 013 – Auxiliar de Mantenimiento
    1 plaza en Madre de Dios y 1 en Cusco – Secundaria completa – S/ 2.564 – Cierre: 12/12/2025

    CAS 014 – Auxiliar de Trámite Documentario
    1 vacante en Madre de Dios y 2 en Cusco – Secundaria completa – S/ 2.564 – Cierre: 12/12/2025

    CAS 015 – Especialista en Sistemas e Informática
    1 puesto – Título en Ingeniería de Sistemas – S/ 3.764 – Arequipa – Cierre: 12/12/2025

    Convocatoria INPE para especialistas, analistas, abogados y profesionales (23 vacantes)

    Rango salarial: S/ 2.264 a S/ 7.764
    Regiones: Lima, Lambayeque, La Libertad, Piura

    Este segundo grupo concentra vacantes para abogados, enfermeros, especialistas administrativos, analistas informáticos, profesionales de salud, choferes, motoristas, docentes, economistas, psicólogos y más.

    Principales puestos:

    CAS 135 – Abogado/a
    1 plaza – Título en Derecho + Maestría en Derecho Penal o Procesal Penal – S/ 6.264 – Lima – Cierra: 15/12/2025

    CAS 136 – Choferes
    2 plazas – Secundaria y licencia A-I o A-IIB – S/ 2.764 – Lima – Cierra: 15/12/2025

    CAS 137 – Especialista en Gestión de Procesos
    1 vacante – Licenciatura en Administración, Economía, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas o afines – S/ 5.764 – Cierra: 15/12/2025

    CAS 138 – Investigador (Abogado)
    1 puesto – S/ 6.264 – Cierra: 15/12/2025

    CAS 139 – Asistente Administrativo
    1 vacante – Técnico en Secretariado, Administración o Contabilidad – S/ 2.264 – Cierra: 15/12/2025

    CAS 140 – Especialista Legal
    1 puesto – S/ 7.764 – Cierra: 15/12/2025

    CAS 141 – Analista I de Soporte Informático
    Requisito: Bachiller en Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones, Informática o afines – S/ 5.264 – Cierra: 15/12/2025

    CAS 142 – Especialistas de Sistemas
    2 plazas – S/ 6.264 – Cierra: 15/12/2025

    CAS 143 – Motorista I
    Secundaria completa y licencia BII C – S/ 3.264 – Cierra: 15/12/2025

    CAS 144 y 145 – Analistas de Archivo y Gestión Documental
    Técnico en Administración o Archivística – S/ 5.264 – Cierra: 15 y 16/12/2025

    CAS 146 y 147 – Abogados
    S/ 7.764 / S/ 5.264 – Cierra: 16/12/2025

    CAS 148 y 149 – Especialistas en Salud y Salud Mental
    Enfermería, Obstetricia, Psicología, Odontología – S/ 6.264 – Cierra: 16/12/2025

    CAS 002 – Especialista en Recursos Humanos (Lambayeque)
    S/ 3.764 – Cierra: 16/12/2025

    CAS 005 – Especialista en Manualidades (Piura)
    S/ 2.464 – Cierra: 16/12/2025

    CAS 003 y 004 – Enfermería (La Libertad)
    S/ 3.764 / S/ 2.304 – Cierra: 17/12/2025

    ¿Cómo postular a las convocatorias del INPE 2025?

    El proceso se realiza completamente en línea y exige adjuntar los formatos y anexos correspondientes a cada puesto. Los pasos generales son:

    1. Revisar las bases del cargo elegido.
    2. Completar los anexos y declaraciones juradas.
    3. Preparar la documentación solicitada en PDF en el orden indicado.
    4. Enviar la postulación mediante la mesa de partes virtual del INPE dentro del plazo establecido.

    Cada vacante cuenta con su propio cronograma, por lo que es esencial verificar la fecha límite antes de postular.

    SOBRE EL AUTOR:
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

