INPE abre convocatoria laboral diciembre 2025: 30 plazas en Lima y 8 regiones con sueldos de hasta S/ 7.764

Las vacantes del INPE se dividen en dos grupos: el primero incluye puestos para auxiliares, asistentes y conductores , y el segundo contempla cargos para especialistas, analistas, abogados y otros profesionales.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) lanzó un nuevo conjunto de convocatorias CAS para diciembre de 2025, dirigido a aspirantes con formación secundaria, técnica, universitaria o con estudios de maestría, dependiendo del cargo. El proceso contempla más de 30 vacantes distribuidas en Arequipa, Cusco, Moquegua, Madre de Dios, Apurímac, Lima, Lambayeque, Piura y La Libertad.

Las plazas se organizan en dos grupos: el primero incluye puestos para auxiliares, asistentes y choferes; mientras que el segundo reúne a especialistas, analistas, abogados y profesionales de diversas áreas. Cada cargo cuenta con su propio plazo de postulación, por lo que es fundamental revisar las fechas antes de enviar la solicitud.

A continuación se presenta el detalle de ambas convocatorias difundidas el 3 de diciembre de 2025, con los requisitos, sedes, remuneraciones y fechas límite de cada vacante.

Convocatoria laboral INPE

Convocatoria INPE para auxiliares, asistentes, choferes y otros (12 vacantes)

Rango salarial: S/ 2.564 a S/ 3.814

Regiones: Arequipa, Cusco, Moquegua, Madre de Dios, Apurímac

Puestos resaltantes:

Asistente legal

Asistente administrativo

Chofer administrativo

Auxiliar de limpieza

Auxiliar de mantenimiento

Auxiliar de trámite documentario

Especialista de sistemas e informática

Detalle de vacantes:

CAS 013 – Asistente Legal

1 puesto – Título/Licenciatura en Derecho – S/ 3.814 – Arequipa – Cierre: 11/12/2025

CAS 014 – Asistente Administrativo

1 puesto – Técnico en Computación, Administración o Contabilidad; si es universitario, mínimo 6 ciclos – S/ 2.864 – Moquegua – Cierre: 11/12/2025

CAS 011 – Chofer Administrativo

2 puestos – Secundaria completa y licencia A-II B – S/ 3.064 – Cusco – Cierre: 12/12/2025

CAS 012 – Auxiliar de Limpieza

1 plaza en Madre de Dios y 1 en Apurímac – Secundaria completa – S/ 2.564 – Cierre: 12/12/2025

CAS 013 – Auxiliar de Mantenimiento

1 plaza en Madre de Dios y 1 en Cusco – Secundaria completa – S/ 2.564 – Cierre: 12/12/2025

CAS 014 – Auxiliar de Trámite Documentario

1 vacante en Madre de Dios y 2 en Cusco – Secundaria completa – S/ 2.564 – Cierre: 12/12/2025

CAS 015 – Especialista en Sistemas e Informática

1 puesto – Título en Ingeniería de Sistemas – S/ 3.764 – Arequipa – Cierre: 12/12/2025

Convocatoria INPE para especialistas, analistas, abogados y profesionales (23 vacantes)

Rango salarial: S/ 2.264 a S/ 7.764

Regiones: Lima, Lambayeque, La Libertad, Piura

Este segundo grupo concentra vacantes para abogados, enfermeros, especialistas administrativos, analistas informáticos, profesionales de salud, choferes, motoristas, docentes, economistas, psicólogos y más.

Principales puestos:

CAS 135 – Abogado/a

1 plaza – Título en Derecho + Maestría en Derecho Penal o Procesal Penal – S/ 6.264 – Lima – Cierra: 15/12/2025

CAS 136 – Choferes

2 plazas – Secundaria y licencia A-I o A-IIB – S/ 2.764 – Lima – Cierra: 15/12/2025

CAS 137 – Especialista en Gestión de Procesos

1 vacante – Licenciatura en Administración, Economía, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas o afines – S/ 5.764 – Cierra: 15/12/2025

CAS 138 – Investigador (Abogado)

1 puesto – S/ 6.264 – Cierra: 15/12/2025

CAS 139 – Asistente Administrativo

1 vacante – Técnico en Secretariado, Administración o Contabilidad – S/ 2.264 – Cierra: 15/12/2025

CAS 140 – Especialista Legal

1 puesto – S/ 7.764 – Cierra: 15/12/2025

CAS 141 – Analista I de Soporte Informático

Requisito: Bachiller en Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones, Informática o afines – S/ 5.264 – Cierra: 15/12/2025

CAS 142 – Especialistas de Sistemas

2 plazas – S/ 6.264 – Cierra: 15/12/2025

CAS 143 – Motorista I

Secundaria completa y licencia BII C – S/ 3.264 – Cierra: 15/12/2025

CAS 144 y 145 – Analistas de Archivo y Gestión Documental

Técnico en Administración o Archivística – S/ 5.264 – Cierra: 15 y 16/12/2025

CAS 146 y 147 – Abogados

S/ 7.764 / S/ 5.264 – Cierra: 16/12/2025

CAS 148 y 149 – Especialistas en Salud y Salud Mental

Enfermería, Obstetricia, Psicología, Odontología – S/ 6.264 – Cierra: 16/12/2025

CAS 002 – Especialista en Recursos Humanos (Lambayeque)

S/ 3.764 – Cierra: 16/12/2025

CAS 005 – Especialista en Manualidades (Piura)

S/ 2.464 – Cierra: 16/12/2025

CAS 003 y 004 – Enfermería (La Libertad)

S/ 3.764 / S/ 2.304 – Cierra: 17/12/2025

¿Cómo postular a las convocatorias del INPE 2025?

El proceso se realiza completamente en línea y exige adjuntar los formatos y anexos correspondientes a cada puesto. Los pasos generales son:

Revisar las bases del cargo elegido. Completar los anexos y declaraciones juradas. Preparar la documentación solicitada en PDF en el orden indicado. Enviar la postulación mediante la mesa de partes virtual del INPE dentro del plazo establecido.