La AESAN ordenó el retiro inmediato de un conocido producto de los supermercados tras detectar un posible riesgo para la salud de los consumidores.

    Alerta alimentaria por un lote de galletas Fontaneda con posibles partículas metálicas.
    Los consumidores en España se mantienen en alerta tras difundirse una grave advertencia sanitaria que involucra a una reconocida marca de galletas. Un lote específico del producto fue detectado con posibles restos de partículas metálicas, lo que representaría un serio riesgo para la salud si se consume.

    Ante esta situación, las autoridades competentes activaron de inmediato un protocolo de seguridad para retirar el producto del mercado y evitar mayores consecuencias entre la población.

    AESAN revela que famosa galleta cuenta con partículas dañinas para la salud: nombre y lote

    La alerta fue emitida por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) tras confirmar la presencia de fragmentos metálicos en las galletas Pim’s Naranja de la marca Fontaneda. Esta contaminación representa un riesgo considerable para la salud de los consumidores, por lo que se ha ordenado su retiro inmediato de los puntos de venta y la coordinación de devoluciones.

    El producto afectado está claramente identificado: se trata del lote OHT1153212, en paquetes de 150 gramos, con código de barras 7622201639815 y fecha de consumo preferente 30 de abril de 2026, lo que facilita su localización y manejo seguro.

    El lote afectado se distribuyó en múltiples regiones de España, incluyendo Cataluña, Cantabria, Andalucía, Castilla-La Mancha, Baleares, Comunidad Valenciana y País Vasco. Esta amplia presencia resalta la importancia de que los consumidores actúen con rapidez, retirando el producto de sus hogares para evitar posibles riesgos para la salud asociados a su ingesta.

    ¿Es posible solicitar la devolución del dinero tras su compra?

    Frente a esta situación, se aconseja a quienes compraron el producto que no lo consuman bajo ninguna circunstancia, especialmente si hay niños en casa. Los consumidores que tengan el lote contaminado deben evitar abrirlo o ingerirlo y comunicarse con el establecimiento donde lo adquirieron o con las autoridades correspondientes, garantizando así una devolución del dinero de manera segura y efectiva.

