Sedapal confirma CORTE DE AGUA este 16 de diciembre por 8 horas: conoce los distritos afectados
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó vía WhatsApp que habrá un corte programado de agua este martes 16 de diciembre. En esta nota de Exitosa, te contamos qué distritos de Lima Metropolitana se verán afectados.
La empresa sugiere a los vecinos de las zonas afectadas tomar precauciones, como almacenar agua para uso doméstico, para minimizar las molestias durante la suspensión temporal del servicio.
¿Qué distritos se verán afectados?
Puente Piedra
- Áreas afectadas: Asoc. Prop. de la Urb. Rosa Luz I etapa, A.H. El Palomar, A.H. Tambo Inga Sequía Alta 54, A.H. Virgen de las Mercedes, Agrup. Fam. Cerro La Soledad, Asoc. Aviduni, Asoc. Coop. Viv. Los Sureños Ltda., Asoc. Prop. Las Casuarinas del Norte, Asoc. Prop. Lotización Soledad. Asoc. Prop. Resid. Viñas del Norte, Asoc. Viv. Los Viñeos, Asoc. Viv. Santa Bárbara II etapa, Asoc. Viv. Serv. Municipales, Asoc. Viv. La Castellana del Norte, Asoc. Viv. Ciudad Imperial, Asoc. Viv. Las Begonias, Asoc. Viv. Los Pinos, Asoc. Viv. Pro Santa Bárbara.
- Sector: 384
- Hora de interrupción: Martes 16 de diciembre a las 12:00 p.m.
- Hora de restablecimiento del servicio: Martes 16 de diciembre 8:00 p.m.
Lima Cercado
- Áreas afectadas: Urb. Santa Beatriz.
- Cuadrante: Av. Paseo de la República, Av. Arequipa, Jr. Madre de Dios, Av. Mariano Carranza.
- Sector: 35
- Hora de interrupción: Martes 16 de diciembre a las 10:00 a.m.
- Hora de restablecimiento del servicio: Martes 16 de diciembre 10:00 p.m.
Sedapal anuncia corte de agua por Facebook y WhatsApp
Sedapal activó sus canales oficiales en redes sociales como Facebook y WhatsApp para comunicar las suspensiones programadas por mantenimiento o emergencias. Así, los usuarios podrán recibir notificaciones en tiempo real y estar preparados ante la interrupción del servicio en sus áreas.
- WhatsApp: canal oficial
- Facebook: página oficial
- Página Web: gob.pe/sedapal
- Aquafono: (01) 317-8000 para emergencias y consultas operativas.