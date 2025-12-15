Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Natalia Salas enciende las alarmas ante malas noticias sobre su salud en medio de su tratamiento

Dos adolescentes desaparecen después de haber ingresado a “Barco Fantasma” en playa de Ventanilla

Vocero de Defensa Civil reveló que embarcación a 100 metros de la orilla realizó una ilusión óptica de cercanía, lo que habría representado un peligro.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Dos adolescentes desaparecen después de haber ingresado a “Barco Fantasma” en playa de Ventanilla
    Dos adolescentes DESAPARECEN después de haber ingresado a “Barco Fantasma” en playa de Ventanilla | Créditos: Composición Wapa | Fuente: LR / Canal N
    Dos adolescentes desaparecen después de haber ingresado a “Barco Fantasma” en playa de Ventanilla

    Dos menores de 16 años fueron reportados como desaparecidos luego de ingresar a una embarcación conocida como el “barco fantasma”, situada en la playa Costa Azul, en el distrito de Ventanilla. El hecho ocurrió la tarde del domingo 14 de diciembre, mientras ambos participaban de una salida familiar.

    César Vargas, representante de Defensa Civil, informó que los adolescentes lograron subir al buque encallado, el cual se encuentra a una considerable distancia de la orilla, pero no consiguieron retornar. “La embarcación lleva varios meses varada. Aunque aparenta estar cerca, desde este punto hasta la nave hay aproximadamente entre 80 y 100 metros”, precisó.

    Operativo de búsqueda tras la desaparición de los menores

    Las autoridades indicaron que uno de los jóvenes conoció al otro durante su estadía en la playa y juntos decidieron acercarse a la nave, creyendo que el acceso era sencillo. Vargas explicó que la estructura metálica del buque provoca una falsa percepción de cercanía para quienes visitan el lugar.

    Al notar que los adolescentes no regresaban, los familiares dieron aviso al serenazgo de Ventanilla y a la Policía Nacional del Perú. Asimismo, el alcalde distrital, Jhovinson Vásquez, coordinó de inmediato acciones conjuntas con Defensa Civil para iniciar las labores de búsqueda.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Gripe H3N2 en Perú: Conoce los horarios y centros de vacunación disponibles contra la influenza

    Las cámaras de seguridad captaron la llegada de los equipos de rescate, aunque no registraron el retorno de los menores desde la zona del buque. “Se desplegó personal especializado y equipos de salvamento. Incluso, un helicóptero realizó sobrevuelos hasta altas horas de la noche; sin embargo, no se logró ubicar a los adolescentes”, señaló el vocero con preocupación.

    Un punto de riesgo para los visitantes

    El denominado “barco fantasma”, al igual que otras embarcaciones encalladas en Costa Azul, se ha convertido en un foco de peligro para los bañistas. “Esta playa presenta olas cruzadas y condiciones riesgosas. Por ello, se recomienda a los padres supervisar constantemente a los menores y retirarse antes de que anochezca”, advirtió Vargas en declaraciones a Canal N.

    Finalmente, Defensa Civil informó que se han instalado avisos preventivos y difundido alertas a través de las redes sociales de la municipalidad para advertir sobre los riesgos. Según cifras oficiales, durante la última temporada de verano se registraron alrededor de 20 rescates en la zona donde permanecen las naves varadas.

    SOBRE EL AUTOR:
    Dos adolescentes desaparecen después de haber ingresado a “Barco Fantasma” en playa de Ventanilla
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Consulta con tu DNI cuántos hijos tiene una persona: guía práctica para hacerlo rápido en Reniec

    DNI electrónico GRATIS este 15 y 16 de diciembre: descubre si calificas y dónde tramitarlo

    Gripe H3N2 en Perú: Conoce los horarios y centros de vacunación disponibles contra la influenza

    ¿Habrá paro de transportistas de 48 horas este miércoles 17 y jueves 18 de diciembre? Esto dicen los gremios

    15 Animes para adultos que encuentras en Crunchyroll

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;