Vocero de Defensa Civil reveló que embarcación a 100 metros de la orilla realizó una ilusión óptica de cercanía, lo que habría representado un peligro.

Dos adolescentes DESAPARECEN después de haber ingresado a “Barco Fantasma” en playa de Ventanilla | Créditos: Composición Wapa | Fuente: LR / Canal N

Dos adolescentes DESAPARECEN después de haber ingresado a “Barco Fantasma” en playa de Ventanilla | Créditos: Composición Wapa | Fuente: LR / Canal N

Dos menores de 16 años fueron reportados como desaparecidos luego de ingresar a una embarcación conocida como el “barco fantasma”, situada en la playa Costa Azul, en el distrito de Ventanilla. El hecho ocurrió la tarde del domingo 14 de diciembre, mientras ambos participaban de una salida familiar.

César Vargas, representante de Defensa Civil, informó que los adolescentes lograron subir al buque encallado, el cual se encuentra a una considerable distancia de la orilla, pero no consiguieron retornar. “La embarcación lleva varios meses varada. Aunque aparenta estar cerca, desde este punto hasta la nave hay aproximadamente entre 80 y 100 metros”, precisó.

Operativo de búsqueda tras la desaparición de los menores

Las autoridades indicaron que uno de los jóvenes conoció al otro durante su estadía en la playa y juntos decidieron acercarse a la nave, creyendo que el acceso era sencillo. Vargas explicó que la estructura metálica del buque provoca una falsa percepción de cercanía para quienes visitan el lugar.

Al notar que los adolescentes no regresaban, los familiares dieron aviso al serenazgo de Ventanilla y a la Policía Nacional del Perú. Asimismo, el alcalde distrital, Jhovinson Vásquez, coordinó de inmediato acciones conjuntas con Defensa Civil para iniciar las labores de búsqueda.

Las cámaras de seguridad captaron la llegada de los equipos de rescate, aunque no registraron el retorno de los menores desde la zona del buque. “Se desplegó personal especializado y equipos de salvamento. Incluso, un helicóptero realizó sobrevuelos hasta altas horas de la noche; sin embargo, no se logró ubicar a los adolescentes”, señaló el vocero con preocupación.

Un punto de riesgo para los visitantes

El denominado “barco fantasma”, al igual que otras embarcaciones encalladas en Costa Azul, se ha convertido en un foco de peligro para los bañistas. “Esta playa presenta olas cruzadas y condiciones riesgosas. Por ello, se recomienda a los padres supervisar constantemente a los menores y retirarse antes de que anochezca”, advirtió Vargas en declaraciones a Canal N.