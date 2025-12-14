Wapa.pe
CONFIRMADO | Lista 22 del Fonavi ya tiene fecha de pago oficial en el Banco de la Nación para su cobro

Los exfonavistas deberán acudir al Banco de la Nación para cobrar su devolución, una vez que se apruebe oficialmente el cronograma de pagos de la Lista 22.

    Ya hay fecha para el pago del Fonavi. El último desembolso del año corresponde a la nueva Lista 22, dirigida a exafiliados que no fueron incluidos en grupos anteriores.

    Se trata de fonavistas que no recibieron devolución alguna pese a sus aportes al extinto fondo, tras 21 listas y cuatro reintegros. A diferencia de procesos previos, esta vez no se estableció un rango de edades para acceder al cobro oficial.

    ¿Cuál es la fecha de pago de la Lista 22 del Fonavi?

    El pago está programado para iniciar el jueves 18 de diciembre, de acuerdo con lo informado a Infobae Perú por Jorge Milla, integrante de la Comisión Ad Hoc. Desde esa fecha, los exfonavistas podrán acudir al Banco de la Nación para cobrar su devolución, a la espera de que se apruebe un cronograma, como ocurrió en ocasiones anteriores. En esta oportunidad, serán beneficiadas 31 mil 794 personas, con un monto total a devolver de S/ 102 millones 182 mil 815.

    Lista 22 del Fonavi: cambios clave en los criterios de pago

    La Lista 22 presenta modificaciones importantes en su aplicación. El principal cambio es la eliminación del límite de edad, por lo que podrán ser incluidos exfonavistas menores de 60 años, según precisó Jorge Milla. Con ello, se deja sin efecto el acuerdo inicial que consideraba solo a mayores de 65 años y, en el caso de fonavistas fallecidos, a quienes hubieran alcanzado los 80 años. Este grupo estará integrado por

