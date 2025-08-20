Wapa.pe
URGENTE | Senamhi advierte sobre llegada del Anticiclón del Pacífico Sur y así afectará

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que el sistema atmosférico se presentará con mayor intensidad desde el viernes 22 hasta el lunes 25 de agosto.

    El Anticiclón del Pacífico Sur, que regula el clima de la costa peruana, intensificará su influencia con su ingreso hacia el continente a partir del viernes 22 de agosto, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

    De acuerdo con la entidad, este sistema atmosférico generará un aumento en las lloviznas, mayor nubosidad y una sensación térmica más fría en todo el litoral, especialmente durante las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana, hasta el lunes 25 de agosto.

    El Senamhi precisó que la proximidad del anticiclón traerá consigo un cambio considerable en las condiciones climáticas, incrementando la humedad y ocasionando presencia de niebla, neblina, descenso de temperaturas y ráfagas de viento a lo largo de la franja costera.

    Según el pronóstico, la mayor humedad será responsable de lloviznas más frecuentes y de un descenso en la sensación térmica, sobre todo en las principales ciudades del litoral.

    En Lima Metropolitana se prevén precipitaciones de hasta 1 mm en los distritos del sur, cerca de 0,5 mm en las zonas centro y oeste, y alrededor de 0,3 mm en los sectores norte y este. Las temperaturas diurnas oscilarán entre 16 ℃ y 19 ℃, mientras que las nocturnas estarán entre 12 ℃ y 15 ℃, intensificando la percepción de frío.

    Las regiones del sur también estarán bajo este escenario. En Moquegua y Tacna, se esperan acumulados de entre 1 y 2 mm, con temperaturas mínimas de 12 ℃ a 15 ℃ y máximas de 16 ℃ a 19 ℃. En Arequipa, las precipitaciones podrían alcanzar hasta 3 mm, con noches por debajo de 14 ℃ y días en torno a 19 ℃. Por su parte, Ica registrará lluvias de hasta 1 mm, con valores mínimos de 9 ℃ a 14 ℃ y máximas entre 18 ℃ y 24 ℃.

    El norte del país tampoco quedará exento. En regiones como Áncash, Chiclayo, Piura y Tumbes se prevén lloviznas con acumulados cercanos a 1 mm y temperaturas nocturnas de 13 ℃ a 20 ℃. En La Libertad, las mínimas estarán entre 12 ℃ y 16 ℃, mientras que las máximas llegarán a unos 23 ℃.

    Nivel de peligro rojo para el Senamhi

    El Senamhi emitió un aviso meteorológico de nivel rojo, la categoría más alta en la escala nacional, advirtiendo un incremento relevante de la velocidad del viento entre el viernes 22 y el domingo 24 de agosto.

    En el aviso oficial, se detalla que durante esos días se espera una intensificación del viento, pasando de moderado a intenso, sobre todo en la costa. Este fenómeno podría provocar levantamiento de polvo, reducción de la visibilidad horizontal y una mayor sensación de frío.

    El aviso n.° 285 señala que el sábado 23 de agosto será el día con mayor fuerza del viento, con velocidades de hasta 38 km/h en la costa norte, cerca de 46 km/h (28,5 mph) en la costa centro y aproximadamente 25 km/h (15,5 mph) en la costa sur. Para el domingo 24, aunque se espera una ligera disminución, los valores seguirán por encima de lo normal para esta época.

    El boletín menciona como zonas más expuestas a Áncash, Arequipa, Lima, Callao, La Libertad, Lambayeque, Ica, Moquegua, Piura y Tacna.

    Finalmente, la institución recomendó a la ciudadanía tomar precauciones y seguir las actualizaciones oficiales a través de su página web y redes sociales. Además, advirtió que el incremento de la velocidad del viento favorecerá la formación de llovizna, niebla y neblina en la costa, lo que podría generar impactos en la salud, especialmente en personas vulnerables.

    URGENTE | Senamhi advierte sobre llegada del Anticiclón del Pacífico Sur y así afectará
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

