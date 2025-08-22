Sedapal informa que mañana habrá corte de agua en varios distritos de la capital, como parte de trabajos programados de mantenimiento y limpieza.

Un sector de Lima Este, especialmente en Lurigancho, enfrentará este sábado 23 de agosto un corte programado de agua potable. Sedapal informó que la interrupción se debe a trabajos de limpieza de reservorios y empalmes en la red, afectando a numerosas familias.

La empresa estatal recomendó a los vecinos almacenar agua suficiente durante la suspensión. Estas labores de mantenimiento buscan garantizar la calidad del suministro y prevenir fallas o incidentes que puedan afectar el acceso al agua en las zonas afectadas.

Áreas afectadas tras corte de agua

Sedapal indicó que la suspensión temporal es parte de su plan anual de mantenimiento. Estas intervenciones buscan optimizar reservorios y mejorar la distribución según estándares operativos. La empresa publicó un listado de sectores y asociaciones afectados, organizado por zonas, para que los usuarios puedan identificar fácilmente las áreas que sufrirán la restricción del servicio.

Urb. La Capitana

Cuadrante: Asociación de Vivienda La Capitana

Junta Vecinal AV. La Paz

Cementerio Mapfre

Asociación Nueva Esperanza

Asociación Cristo Salvador de Huachipa

Asociación Las Caobas

Asociación Las Palmeras

Sector 127

Asentamiento Humano Casa Huerta La Campiña Sector A y AH Casa Huerta La Campiña Sector B

Asociación 28 de Noviembre de Cajamarquilla

Asociación Violeta Correa de Belaúnde

Cooperativa Comunidad Campesina Las Viñas de Media Luna

Sector 132

Horarios de suspensión

El corte comenzará el sábado 23 de agosto a la 1:00 p. m., y se espera que el suministro se restablezca completamente alrededor de las 11:50 p. m. Sedapal aclaró que la recuperación del servicio será gradual y que la presión del agua podría ser baja al inicio. Ante posibles retrasos o agua turbia, aconsejaron a los usuarios reportar incidencias, reforzando la supervisión junto con los equipos técnicos.

Medidas de prevención