Maju Mantilla se enteró de su separación con el programa de Magaly, según productora

Corte de agua en Lima este 23 de agosto: estas son las zonas afectadas y horarios, informa Sedapal

Sedapal informa que mañana habrá corte de agua en varios distritos de la capital, como parte de trabajos programados de mantenimiento y limpieza.

    Un sector de Lima Este, especialmente en Lurigancho, enfrentará este sábado 23 de agosto un corte programado de agua potable. Sedapal informó que la interrupción se debe a trabajos de limpieza de reservorios y empalmes en la red, afectando a numerosas familias.

    La empresa estatal recomendó a los vecinos almacenar agua suficiente durante la suspensión. Estas labores de mantenimiento buscan garantizar la calidad del suministro y prevenir fallas o incidentes que puedan afectar el acceso al agua en las zonas afectadas.

    Áreas afectadas tras corte de agua

    Sedapal indicó que la suspensión temporal es parte de su plan anual de mantenimiento. Estas intervenciones buscan optimizar reservorios y mejorar la distribución según estándares operativos. La empresa publicó un listado de sectores y asociaciones afectados, organizado por zonas, para que los usuarios puedan identificar fácilmente las áreas que sufrirán la restricción del servicio.

    • Urb. La Capitana
    • Cuadrante: Asociación de Vivienda La Capitana
    • Junta Vecinal AV. La Paz
    • Cementerio Mapfre
    • Asociación Nueva Esperanza
    • Asociación Cristo Salvador de Huachipa
    • Asociación Las Caobas
    • Asociación Las Palmeras
    • Sector 127
    • Asentamiento Humano Casa Huerta La Campiña Sector A y AH Casa Huerta La Campiña Sector B
    • Asociación 28 de Noviembre de Cajamarquilla
    • Asociación Violeta Correa de Belaúnde
    • Cooperativa Comunidad Campesina Las Viñas de Media Luna
    • Sector 132
    Horarios de suspensión

    El corte comenzará el sábado 23 de agosto a la 1:00 p. m., y se espera que el suministro se restablezca completamente alrededor de las 11:50 p. m. Sedapal aclaró que la recuperación del servicio será gradual y que la presión del agua podría ser baja al inicio. Ante posibles retrasos o agua turbia, aconsejaron a los usuarios reportar incidencias, reforzando la supervisión junto con los equipos técnicos.

    Medidas de prevención

    Sedapal recomendó a los vecinos almacenar agua suficiente en recipientes limpios y bien cerrados para evitar inconvenientes durante la suspensión del servicio. También sugirió planificar su uso solo para necesidades esenciales y mantener los depósitos en condiciones higiénicas. Ante posibles demoras o irregularidades tras la reanudación, las familias deben comunicarse con los canales de atención de la empresa, donde se brindará asistencia, mientras que información actualizada estará disponible en sus plataformas digitales y líneas de atención al cliente.

    SOBRE EL AUTOR:
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

