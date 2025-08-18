Sedapal informa que mañana habrá corte de agua en varios distritos de la capital, como parte de trabajos programados de mantenimiento y limpieza.

Corte de agua en Lima este 19 de agosto. | Composición Wapa | Google Imagen

Corte de agua en Lima este 19 de agosto. | Composición Wapa | Google Imagen

El suministro de agua potable es fundamental para la vida diaria de los limeños, pero requiere mantenimiento constante para garantizar su calidad. Por ello, Sedapal ha programado un corte de agua para el martes 19 de agosto de 2025, que afectará a seis distritos de la capital.

Esta medida forma parte de trabajos técnicos en la infraestructura hidráulica destinados a mejorar la distribución y prevenir fallas futuras. Durante la interrupción, se recomienda a los usuarios almacenar agua suficiente, evitar el uso excesivo y seguir las indicaciones de la empresa para minimizar inconvenientes y asegurar que el servicio se mantenga eficiente a largo plazo.

¿Qué distritos se verán afectados?

Según los comunicados de Sedapal, el corte de agua impactará a Surquillo, Miraflores, San Juan de Lurigancho, Comas, Ate y Villa María del Triunfo. A continuación, se detalla cada zona, los horarios y las razones del corte, para que residentes y comercios puedan planificar con anticipación el almacenamiento de agua y tomar medidas de contingencia.

Surquillo

Motivo: Ejecución de empalme

Ejecución de empalme Horario: 11:00 a.m. a 11:00 p.m.

11:00 a.m. a 11:00 p.m. Zonas afectadas: Asociación Residencial San Pedro, Asociación San Pedro y Salaverry, Cercado, Av. República de Panamá, Av. Domingo Orúe, Calle General Recavarren, Calle Carlos Augusto Salaverry, Calle San Pedro y Jirón Lizardo Montero

Miraflores

Motivo: Ejecución de empalme

Ejecución de empalme Horario: 11:00 a.m. a 11:00 p.m.

11:00 a.m. a 11:00 p.m. Zonas afectadas: Urb. San Antonio, Av. Reducto, Av. Paseo La República y Av. Tejada.

San Juan de Lurigancho

Motivo: Limpieza de reservorio

Limpieza de reservorio Sectores y horarios: Sector 409: 1:00 p.m. a 10:00 p.m.

Sector 409: 1:00 p.m. a 10:00 p.m. Otras áreas: 1:00 p.m. a 11:00 p.m.

1:00 p.m. a 11:00 p.m. Zonas afectadas: A.H. Las Terrazas, A.H. Semi Rústica Santa Grande, A.H. Ampliación Las Terrazas, A.H. Unión y Progreso, Sector Lomas de Canto Bello, Agrupación Los Jardines de Canto Bello, Av. Víctor Raúl Haya de la Torre y Av. 2 de Noviembre

Comas

Motivo: Limpieza de reservorio

Limpieza de reservorio Horario: 1:00 p.m. a 8:00 p.m.

1:00 p.m. a 8:00 p.m. Zonas afectadas: P.J. Milagro de Jesús, P.J. Amistad Unida, A.H. Collique, A.H. 13 de Enero, A.H. Manuel Gonzales Prada, P.J. Santa Cruz, A.H. Collique II y Zona Comas.

Ate

Motivo: Limpieza de reservorio

Limpieza de reservorio Sectores y horarios: Principal: 1:00 p.m. a 11:50 p.m.

Principal: 1:00 p.m. a 11:50 p.m. Agrupación de Familia Juventud 30 de Mayo: 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

8:00 a.m. a 8:00 p.m. Zonas afectadas: A.H. Agrupación de Familia Juventud 30 de Mayo, P.S. 1-2, P.S. 4-7, C.A. 3-4-5-6-7-8-9-10, Sector 182, A.H. Juventud 30 de Mayo Esquema Zevallos, Barrio 15 de Marzo, Los Pinos, Esquema Horacio Zevallos Grupos I y M

Villa María del Triunfo

Motivo: Limpieza de reservorio

Limpieza de reservorio Horario: 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

8:00 a.m. a 8:00 p.m. Zonas afectadas: A.H. Ampliación Japón, A.H. Señor de los Milagros, A.H. José Carlos Mariátegui y Villa Sol

Consejos para enfrentar la suspensión del servicio de agua en Lima:

Sedapal y las autoridades locales recomiendan a los vecinos tomar previsiones para reducir las molestias durante el corte. Entre las principales sugerencias están:

Guardar suficiente agua en envases limpios y tapados para cubrir necesidades básicas de consumo, aseo y preparación de alimentos mientras dure la suspensión.

Mantener bien sellados los recipientes para evitar contaminación, ubicándolos en lugares frescos y lejos de animales o fuentes de calor.

Administrar el agua almacenada de forma prudente, limitándose a actividades esenciales y evitando el lavado de vehículos, pisos o el riego de jardines hasta que se restablezca el servicio.

Verificar que todas las llaves queden cerradas antes del regreso del agua para evitar fugas o problemas por aire en las tuberías.

Consultar los comunicados oficiales en la web y redes de Sedapal, así como en los anuncios de los municipios distritales.