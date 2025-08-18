Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Madre de Suheyn Cipriani 'explota' tras revelaciones de su hija en 'El Valor de la Verdad'

ALERTA | Retiran café de supermercados en todo el país tras detectarse fragmentos de vidrio

La FDA ordenó el retiro inmediato de una popular café instantáneo tras detectarse fragmentos de vidrio en su contenido, alertando a consumidores del riesgo.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ALERTA | Retiran café de supermercados en todo el país tras detectarse fragmentos de vidrio
    Café instantáneo retirado del mercado | Composición Wapa
    ALERTA | Retiran café de supermercados en todo el país tras detectarse fragmentos de vidrio

    El café, un producto de consumo masivo en los hogares estadounidenses ha sido retirado del mercado de manera preventiva, tras detectarse una posible amenaza para la salud. La alerta recae sobre frascos de café instantáneo, un artículo de uso cotidiano que ahora preocupa a miles de consumidores. La medida, impulsada por controles sanitarios oficiales, busca evitar accidentes relacionados con la ingestión de materiales extraños y garantizar la seguridad de quienes ya adquirieron este producto.

    wapa.pe

    LEER MÁS: ES OFICIAL | Las dos universidades que cerrarán este agosto del 2025 tras no lograr licenciamiento de Sunedu

    La FDA anunció el retiro de una reconocida marca de café 

    La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), informó sobre el retiro de una conocida marca de café en Estados Unidos. Dollar General dispuso el retiro voluntario de frascos de 8 onzas de café instantáneo Clover Valley, debido a la posible presencia de fragmentos de vidrio. La medida afecta a los lotes L-5163, L-5164 y L-5165, con fechas de vencimiento del 13 y 14 de diciembre de 2026, distribuidos en 48 estados del país. El código UPC involucrado es 876941004069.

    wapa.pe
    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: URGENTE | Exigen retirar este famoso jabón de todos los supermercados por grave amenaza a la salud

    Vidrio en alimentos: alerta por riesgo a la salud

    La principal preocupación de las autoridades sanitarias y de la empresa es el riesgo que implica la ingestión de fragmentos de vidrio. De acuerdo con la FDA, la exposición a pedazos pequeños puede provocar lesiones dentales, cortes en la boca y la garganta e incluso perforaciones en órganos internos como el intestino.

    Especialistas consultados por Newsweek advirtieron que ingerir objetos extraños, en particular fragmentos afilados, puede causar daños severos. El Dr. Mark Fischer, director médico regional de International SOS, explicó que estas lesiones a veces requieren intervención quirúrgica, por lo que ante cualquier sospecha debe acudirse a un profesional de salud.

    Lotes, estados afectados y acciones de la empresa ante el retiro

    El retiro afecta únicamente a tres lotes del Clover Valley Instant Coffee de Dollar General, identificados en el etiquetado: L-5163 y L-5164, con fecha de consumo preferente antes del 13 de diciembre de 2026, y L-5165, con fecha previa al 14 de diciembre de 2026. La medida se aplica en todos los locales de Dollar General en EE. UU., salvo Alaska y Hawái. Tras la alerta de un cliente por posible contaminación, la FDA instó a no consumir el café, desecharlo y pedir reembolso. En su anuncio oficial, la empresa expuso: “Estamos investigando el origen de la contaminación con vidrio y lamentamos cualquier inconveniente causado”.

    SOBRE EL AUTOR:
    ALERTA | Retiran café de supermercados en todo el país tras detectarse fragmentos de vidrio
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    ES OFICIAL | Las dos universidades que cerrarán este agosto del 2025 tras no lograr licenciamiento de Sunedu

    ALERTA en Perú: DANA ‘Oriana’ traerá lluvias, granizo y frío extremo en 8 regiones

    ALERTA | Retiran café de supermercados en todo el país tras detectarse fragmentos de vidrio

    Estas son las 3 entidades que pueden embargar tu sueldo y nunca te lo advirtieron

    El caso de Lacey Fletcher: La mujer que 'se deterioró' hasta fundirse en su sofá

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    B - Factory Lent

    Monturas Importadas de Lentes de Metal o Carey + Resina UV + Examen Visual y Más

    PRECIO

    S/ 39.90
    Comprar

    Benya Spa

    Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;