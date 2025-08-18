El café, un producto de consumo masivo en los hogares estadounidenses ha sido retirado del mercado de manera preventiva, tras detectarse una posible amenaza para la salud. La alerta recae sobre frascos de café instantáneo, un artículo de uso cotidiano que ahora preocupa a miles de consumidores. La medida, impulsada por controles sanitarios oficiales, busca evitar accidentes relacionados con la ingestión de materiales extraños y garantizar la seguridad de quienes ya adquirieron este producto.

La FDA anunció el retiro de una reconocida marca de café

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), informó sobre el retiro de una conocida marca de café en Estados Unidos. Dollar General dispuso el retiro voluntario de frascos de 8 onzas de café instantáneo Clover Valley, debido a la posible presencia de fragmentos de vidrio. La medida afecta a los lotes L-5163, L-5164 y L-5165, con fechas de vencimiento del 13 y 14 de diciembre de 2026, distribuidos en 48 estados del país. El código UPC involucrado es 876941004069.

Vidrio en alimentos: alerta por riesgo a la salud

La principal preocupación de las autoridades sanitarias y de la empresa es el riesgo que implica la ingestión de fragmentos de vidrio. De acuerdo con la FDA, la exposición a pedazos pequeños puede provocar lesiones dentales, cortes en la boca y la garganta e incluso perforaciones en órganos internos como el intestino.

Especialistas consultados por Newsweek advirtieron que ingerir objetos extraños, en particular fragmentos afilados, puede causar daños severos. El Dr. Mark Fischer, director médico regional de International SOS, explicó que estas lesiones a veces requieren intervención quirúrgica, por lo que ante cualquier sospecha debe acudirse a un profesional de salud.

Lotes, estados afectados y acciones de la empresa ante el retiro