Magaly Medina arremete contra Christian Cueva por regresar a Perú: ¿Quiénes son los tontos que le creen?

Magaly Medina arremete contra Christian Cueva por regresar al Perú a tratarse de una lesión . La conductora duda de sus intenciones y lo tilda de “divo en decadencia”.

El regreso de Christian Cueva al Perú, supuestamente por motivos médicos, no pasó desapercibido para Magaly Medina. La conductora de espectáculos aprovechó su programa para lanzar un duro comentario contra el futbolista, cuestionando sus verdaderas intenciones al dejar Ecuador y volver a Lima.

Cueva regresa por lesión, según Emelec

El entrenador del Emelec, Guillermo Duró, explicó en conferencia de prensa que el mediocampista pidió permiso para ser tratado en suelo peruano.

“Cueva tiene un permiso especial porque se quiso atender con su médico en su país. Es simplemente eso”, señaló el DT argentino, intentando minimizar las especulaciones.

Sin embargo, en la televisión peruana la historia tomó un giro polémico cuando Magaly se refirió al tema en su programa del martes 23 de septiembre.

Magaly fulmina a ‘Aladino’

La periodista no dudó en poner en duda la seriedad del retorno del jugador:

“Todo para que se venga a recuperar acá, él siempre ha tenido esas poses de divo, ¿no?, ya de divo no tiene nada. Él realmente no ha logrado nada, su carrera va en picada hace bastante tiempo ya”, lanzó con tono crítico.

Además, recordó episodios pasados: “Cuando estuvo en Alianza, ¿no pidió que lo tratara un médico en Barcelona?, ¿no fue así?, que le dieron todo lo que quería y voló hasta Europa, según él para tratarse su lesión”, añadió.