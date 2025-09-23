Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Falleció el destacado actor Hernán Romero a los 83 años

‘Vecino del 301' se refirió a quién es el VERDADERO padre de su hijo mayor con Néstor Villanueva: “Voy a buscarlos”

Paolo Trujillo, popularmente conocido como el ‘Vecino del 301’, fue indicado por Flor Polo como el real padre de su hijo mayor con Néstor Villanueva antes que de la prueba de ADN. ¿Qué dijo?

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ‘Vecino del 301' se refirió a quién es el VERDADERO padre de su hijo mayor con Néstor Villanueva: “Voy a buscarlos”
    El vecino del 301 se pronunció sobre la paternidad del hijo mayor de Flor Polo y Néstor Villanueva. | Composición Wapa.
    ‘Vecino del 301' se refirió a quién es el VERDADERO padre de su hijo mayor con Néstor Villanueva: “Voy a buscarlos”

    Florcita Polo vuelve a ser tema de conversación tras difundirse videos donde pone en duda la paternidad de Néstor Villanueva, en medio de polémicas confesiones en El valor de la verdad. Estas declaraciones también salpican a su madre, Susy Díaz, acusada de manipular en la separación matrimonial. En aquel entonces, el nombre de Paolo Trujillo, apodado el “Vecino del 301”, tomó fuerza al ser vinculado como posible padre del hijo mayor de Flor.

    ‘Amante’ de Flor habló sobre si es padre del hijo mayor de Néstor Villanueva

    Han pasado 11 años desde que Florcito Polo provocó un caos en su matrimonio luego de sugerir que mantuvo un ‘affaire’ con Paolo Trujillo, su vecino de ese entonces. Esta situación la hizo sospechar que podría ser el padre de su hijo mayor con Néstor Villanueva, después que el mismo cantante alimentara esas dudas.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Pamela López sufrió accidente de tránsito en Panamericana Sur y revela qué ocurrió: “Estoy con mis hijos”

    "Me gustaría que el padre de Adrianito sea esa persona (Paolo). Yo no sé, porque todavía no hay pruebas. En otro canal están haciéndole la prueba de ADN al señor con mi hijo, por eso el señor de lo llevó y me quiero adelantar a los hechos. Ustedes ven, Adriano no se parece nada", dijo la hija de Susy Díaz al recordado programa 'Amor, amor, amor' en su momento.

    Luego de ello, muchos medios de comunicación empezaron a seguir al mencionado hombre para consultarle si tuvo una relación clandestina con la ahora influencer y si hay la posibilidad de que él sea el padre. Trujillo negó rotundamente visiblemente incómodo.

    "Néstor es el papá de Adriano, yo no", confirmó a Reporte Semanal, mientras se encontraba almorzando en la cevichería del 'Mero Loco', en La Molina, pues sería muy cercano a la expareja de Susy Díaz.

    El ‘vecino del 301’ indicó que era una ‘calumnia’ lo declarado por la líder de Las Pecadoras. Asimismo, señaló: “Cuando yo decida decir todo lo que ha pasado, voy a buscarlos y voy salir a declarar”.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Norkys comparte comunicado luego de ser relacionado con integrante de podcast deportiva por sus comentarios racistas: "Inaceptable"

    Sin embargo, prefirió no confirmar si estaría dispuesto a realizarse una prueba de ADN que aclare su paternidad. Evidentemente fastidiado, solo dijo: “Ahorita estoy almorzando con mis amigos. No te voy a responder más”.

    El “vecino del 301” frente a Néstor Villanueva en televisión

    Durante la época en que Paolo Trujillo alcanzó notoriedad por su presunto vínculo con Florcita Polo, el desaparecido programa Bienvenida la Tarde no dudó en aprovechar la controversia. La producción reunió en el set a Susy Díaz y al entonces esposo de Flor, Néstor Villanueva.

    En medio de los rumores, Trujillo decidió dar la cara y aclaró: “Entre él y yo jamás existió problema alguno. Quiero que todos sepan que contra Néstor no tengo ni tendré nada. Le doy nuevamente la bienvenida y espero que se sienta a gusto”, afirmó.

    SOBRE EL AUTOR:
    ‘Vecino del 301' se refirió a quién es el VERDADERO padre de su hijo mayor con Néstor Villanueva: “Voy a buscarlos”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Pamela López sufrió accidente de tránsito en Panamericana Sur y revela qué ocurrió: “Estoy con mis hijos”

    ‘Vecino del 301' se refirió a quién es el VERDADERO padre de su hijo mayor con Néstor Villanueva: “Voy a buscarlos”

    Pamela López confiesa si fue 'amante' de Christian Cueva cuando tenía una relación con Ingrid Amoroto

    Se revela la DESGARRADORA RAZÓN que destruyó el matrimonio de Federico Salazar con Carol Núñez para siempre

    Alejandra Baigorria se quiebra tras alcanzar importante logro en Brasil representando al Perú: “No fue fácil”

    Lo más vistos en Farándula

    Magaly Medina destapa la verdadera razón por la que María Pía habría continuado en ‘MQM’: "Hay que reconocer"

    Carol Reali 'Cachaza' vive su cuento de hadas y se compromete con André Bankoff: “Quiero caminar contigo para siempre"

    Delany López, exsaliente de Farfán, sorprende con fuerte indirecta ¿a la 'Foquita'? "Te vistes de marca, pero sigues siendo la misma..."

    Mamá de Hugo García DESMIENTE que su hijo tenga una relación con Isabella Ladera: "No lo veo enamorado"

    Janet Barboza se lanza contra Magaly y su esposo: “Ella tiene más cirugías y él no sé por qué me manda cartas notariales”

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;