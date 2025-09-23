‘Vecino del 301' se refirió a quién es el VERDADERO padre de su hijo mayor con Néstor Villanueva: “Voy a buscarlos”

Paolo Trujillo , popularmente conocido como el ‘Vecino del 301’, fue indicado por Flor Polo como el real padre de su hijo mayor con Néstor Villanueva antes que de la prueba de ADN. ¿Qué dijo?

El vecino del 301 se pronunció sobre la paternidad del hijo mayor de Flor Polo y Néstor Villanueva. | Composición Wapa.

Florcita Polo vuelve a ser tema de conversación tras difundirse videos donde pone en duda la paternidad de Néstor Villanueva, en medio de polémicas confesiones en El valor de la verdad. Estas declaraciones también salpican a su madre, Susy Díaz, acusada de manipular en la separación matrimonial. En aquel entonces, el nombre de Paolo Trujillo, apodado el “Vecino del 301”, tomó fuerza al ser vinculado como posible padre del hijo mayor de Flor.

‘Amante’ de Flor habló sobre si es padre del hijo mayor de Néstor Villanueva

Han pasado 11 años desde que Florcito Polo provocó un caos en su matrimonio luego de sugerir que mantuvo un ‘affaire’ con Paolo Trujillo, su vecino de ese entonces. Esta situación la hizo sospechar que podría ser el padre de su hijo mayor con Néstor Villanueva, después que el mismo cantante alimentara esas dudas.

"Me gustaría que el padre de Adrianito sea esa persona (Paolo). Yo no sé, porque todavía no hay pruebas. En otro canal están haciéndole la prueba de ADN al señor con mi hijo, por eso el señor de lo llevó y me quiero adelantar a los hechos. Ustedes ven, Adriano no se parece nada", dijo la hija de Susy Díaz al recordado programa 'Amor, amor, amor' en su momento.

Luego de ello, muchos medios de comunicación empezaron a seguir al mencionado hombre para consultarle si tuvo una relación clandestina con la ahora influencer y si hay la posibilidad de que él sea el padre. Trujillo negó rotundamente visiblemente incómodo.

"Néstor es el papá de Adriano, yo no", confirmó a Reporte Semanal, mientras se encontraba almorzando en la cevichería del 'Mero Loco', en La Molina, pues sería muy cercano a la expareja de Susy Díaz.

El ‘vecino del 301’ indicó que era una ‘calumnia’ lo declarado por la líder de Las Pecadoras. Asimismo, señaló: “Cuando yo decida decir todo lo que ha pasado, voy a buscarlos y voy salir a declarar”.

Sin embargo, prefirió no confirmar si estaría dispuesto a realizarse una prueba de ADN que aclare su paternidad. Evidentemente fastidiado, solo dijo: “Ahorita estoy almorzando con mis amigos. No te voy a responder más”.

El “vecino del 301” frente a Néstor Villanueva en televisión

Durante la época en que Paolo Trujillo alcanzó notoriedad por su presunto vínculo con Florcita Polo, el desaparecido programa Bienvenida la Tarde no dudó en aprovechar la controversia. La producción reunió en el set a Susy Díaz y al entonces esposo de Flor, Néstor Villanueva.